Squadraccia Musica&Parole

Proseguono gli eventi estivi presso il Kief Book Cafè di Sannicandro di Bari. Dopo un omaggio al bel canto napoletano e al movimentatissimo genere della pizzica e taranta, magistralmente interpretati dalla bella e vivace Taranta Fil Asca, sabato 22 giugno alle ore 21,00 sarà la volta di Tony Quadrello e la sua Squadraccia, composta dai musicisti Leonardo Torres al pianoforte e Michele Errico alla chitarra. Un viaggio tra musica e parole, che ricorderà cantautori del calibro di Francesco De Gregori, Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Pierangelo Bertoli e Sergio Caputo, solo per citarne alcuni. Non sarà una serata di solo musica perché ci farà conoscere tante curiosità sulle canzoni, i loro interpreti e gli accadimenti dei periodi di riferimento. Per avvicinare il pubblico alle meraviglie dell'entroterra, e Sannicandro di Bari è una di queste, la serata sarà ad ingresso libero con una consumazione obbligatoria al Caffè letterario di nuova apertura, con i suoi gustosi Drink e stuzzicherie di ogni tipo. E' preferibile la prenotazione per garantirsi un tavolo e gustarsi una piacevolissima serata.