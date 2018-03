Davide Squillace in consolle al Demodè

Sabato 10 marzo al Demodè Club di Modugno (Ba) sarà proposto il party “Acustica” una notte all’insegna della musica elettronica d’avanguardia, durante il quale si esibirà il dj italiano Davide Squillace.

Nato a Siena, ma trasferitosi a Napoli in giovanissima età, questo dj ha intrapreso il percorso artistico a seguito di un viaggio a Londra, durante il quale ha avuto modo di immergersi nella musica elettronica. Tornato in Italia, nel 1999 ha iniziato a studiare alla scuola di ingegneria del suono di Napoli, creare le sue prime produzioni, dedicarsi all’organizzazione e alla promozione di eventi techno ed esibirsi con i suoi djset. Per tale motivo si può parlare di lui come pioniere del movimento techno partenopeo del quale fanno parte, tra gli altri, Marco Carola e Joseph Capriati. Le sue release su etichette storiche come la Genetic, Design, Primate, Sketch e altre ancora, hanno ottenuto ottimi riscontri sia dalla critica che dal pubblico e lo hanno consacrato tra i grandi nomi del clubbing mondiale. Il suo sound è una micidiale miscela di techno, hardgroove e funk. Oggi Squillace, vive a Barcellona, dove produce durante la settimana, mentre nel week-end vola per suonare nei locali più prestigiosi del pianeta.

Con lui nella pista live del club alle porte di Bari ci saranno anche il dj salentino Gianni Sabato, Lio Mass, Alessandro De Tuglie e Sante Sansone.

Nella Sala Club invece, sarà proposto il Demode Showcase, ovvero un party nel quale si esibiranno i dj resident, ovvero i dj della International Love Party, Bari Hip-Hop Metro e quelli del progetto Sotto Trap.

A completare l’offerta musicale, come sempre ci sarà il Demodè Channel, una vistosa e appariscente postazione radio, nella quale Carlo Chicco e Marco Greco, due noti conduttori radiofonici pugliesi, condurranno il programma radiofonico trasmesso in diretta in fm e sul web

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00