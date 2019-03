St Patrick’s Day, appuntamento al Joy’s Shop Irish Pub con la grande festa irlandese

Il suo nome è San Patrizio, ma pochi sanno che questo è il nome del Santo Patrono di Irlanda per il quale, ormai da secoli, si festeggia una giornata mondiale a lui dedicata: il St Patrick’s Day. E’ celebrato in tutto il mondo: USA, Canada, Australia, Francia, Argentina, l’isola caraibica Montserrat, Russia, Giappone. Tutte le comunità irlandesi nel mondo festeggiano questo appuntamento di integrazione e socializzazione e come ogni anno, nel quartiere Madonnella di Bari, fervono i preparativi per un weekend all’insegna della socializzazione e del buon vivere .

E dunque il 17 marzo si festeggia il ST. PATRICK'S DAY ed il Joy’s Pub, la piccola comunità nel suo stile tipicamente Irish e come tutti i pub irlandesi che si rispettano nel mondo, a partire dal 14 marzo ha programmato una serie di appuntamenti che vi coinvolgeranno fino al 17 marzo. Musica, danze, ballate, costumi e maschere a tema con gadget e premi a suon di birra saranno i motivi per non perdere l’occasione di divertirsi e stare insieme all’ insegna dello spirito di condivisione e amicizia che si vive in Irlanda. Tutti gli amici di sempre ed i nuovi approfitteranno dell'occasione per ritrovarsi e vivere in questo periodo dell'anno un momento di sano svago.

Ecco il programma degli appuntamenti e degli eventi organizzati al Joy’s Pub.

CELEBRATION

#stpatrickinjoys

Dal 1 al 17 marzo

GIVEAWAY – Concorso online a premi sulla pagina Facebook del Joy’s Pub. Premiazione sabato 16 marzo alle ore 22,00

Giovedì 14 marzo, ore 21,00

SHAKESPEARE in BEER – Improvvisazione teatrale semiseria su San Patrizio organizzata in collaborazione con l’associazione teatrale Gli Improvabili. Partecipa alla festa indossando abiti colorati a tema e ti divertirai un mondo di più.

Venerdì 15 marzo, ore 21,30

DOPPIO SENSO - Live music acoustic rock - Rosario Le Piane e Claudia De Palo ci racconteranno della musica rock in una vision musicale da Janis Joplin a Tracy Chapmann, Could Play, The Cramberries, Anouk, Nirvana e tanti altri ancora.

Sabato 16 marzo,

GREENLIGHT

ore 13,30 – RUGBY SIX NATIONS: ITALIA FRANCIA. Apertura straordinaria a pranzo e a seguire tutti gli incontri di Rugby dell’ultima giornata del SIX NATIONS 2019

ore 22,00 – GIVEAWAY - Le estrazioni dei premi in palio per il concorso online sulla pagina del Joy’s Pub

ore 24,00 – FIACCOLATA INAUGURALE sul piazzale antistante il locale L.go Mons. Curi

Domenica 17 marzo

ST. PATRICK’S DAY

dalle ore 17,30 – La grande festa della comunità Irlandese di Bari al Joy’s Pub. Musica, danze, ballate, birra, gadget e amici per condividere un momento di sana convivialità in compagnia della musica dei THE VINYL CIRCUS che come un vero e proprio circo vinilico itinerante ci faranno godere di un mix di sonorità provenienti da tutto il mondo.