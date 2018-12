A Bari “Comics & Wine”, un'occasione per dialogare con grandi autori del fumetto

Parte venerdì 14 dicembre la nuova serie di incontri dal titolo “Comics & Wine”, un'occasione per dialogare con grandi autori del fumetto contemporaneo davanti a un bicchiere di vino ed in compagnia di cultori e appassionati. Il primo appuntamento vedrà come protagonista Andres Moss e si svolgerà dalle ore 19.00 alla Staffa, Enoteca dei Bischeri (Bari, via Cairoli 81), dove l'artista presenterà la sua ultima opera pubblicata da Mondadori Comics "I Tre Moschettieri". Per l'occasione lo speaker Giacomo Giaquinto leggerà un brano tratto dal romanzo di Dumas, mentre Moss si esibirà in un live sketching.



Andres Mossa è colorista Marvel da 10 anni ed ha lavorato su molte serie della Casa Delle Idee: Spiderman, Avengers, X-Man, Deadpool, Nova, Gamora, Old Man Logan e tanti altri. Attualmente è al lavoro come colorista sulla serie Old Man Howkeye. Per Marvel-Lucasfilm ha colorato le miniserie “Impero a Pezzi”, “Obi-One e Anakin”, “Screaming Citadel”. Attualmente a lavoro sulla miniserie “Lando Double or Nothing”. Collabora inoltre come colorista anche con la Sergio Bonelli Editore. Tra i suoi lavori “Orfani – Juric” (1 e 3) e “Orfani – Sam” (6 e 9). Ha lavorato su Dylan Dog Color Fest. Attualmente è colorista della serie “Dragonero – Senzanima”.

Per Panini ha lavorato sulla serie Life Zero creata da Stefano Vietti e Marco Checchetto. Attualmente a lavoro sulla serie “Angie Digitwin”. Lavora come colorista anche per case editrici francesi come Soleil, Glenàt, LeLombard, Paquet e Clair de Lune. Come disegnatore ha realizzato “Hockey Karma” scritto da Howard Shapiro per la Animal Media Group. Come autore ha pubblicato insieme a Micaela Tangorra e Tommaso Bennato Mystic Hearth (1 e 2). Come illustratore le sue opere sono pubblicate sul sito di Orson Scott Card.

Ha disegnato “I Tre Moschettieri” per la casa editrice francese Glenàt in Italia edito da Mondadori Comics per la collana “Grande letteratura a fumetti”.