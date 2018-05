A Bari riflessione e convegno in occasione della “Giornata mondiale per la diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo”

Lunedì 21 Maggio presso il Portico dei Pellegrini della Basilica di San Nicola a Bari la Stargate Adv organizza un’intera giornata di riflessione e convegno in occasione della “Giornata mondiale per la diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo” patrocinata dall’Unesco con la partecipazione di tantissimi scrittori, saggisti e giornalisti.

Mattina, ore 9:30-12:30

Mariella Ragnini de Sirianna, Presidente della STARGATE, sarà la presentatrice e moderatrice dell’intero evento che avrà inizio alle ore 9:30 con i saluti di benvenuto del Priore della Basilica, Padre Giovanni Distante e a cui seguiranno gli interventi dei seguenti relatori:

Irma MELINI, consigliera del Comune di Bari, Presidente dell’associazione ‘Scelgo Bari’

“LA DIVERSITÀ RENDE TUTTI UGUALI”

Maddalena MALCANGIO, giornalista e scrittrice

“BARI NICOLAIANA, CROCEVIA DI DIVERSITÀ CULTURALI PER IL DIALOGO E LO SVILUPPO MEDITERRANEO”

Santa FIZZAROTTI SELVAGGI, responsabile per la città metropolitana di Bari dell'associazione Crocerossine d'Italia onlus.

“L'ALTRO IN NOI”

Lilli MAGGI, poetessa

“PAROLE DIVERSAMENTE UNIVERSALI IN RIMA…”

Sarina ELEFTERIA GARUFI, Presidente dell’associazione italo-ellenica ‘Pitagora’

“ITALIA, PUGLIA, GRECIA…. DIVERSE CULTURE...PER UN UNICO SVILUPPO SOCIALE”

Paolo SCAGLIARINI, Avvocato, giornalista consigliere dell’associazione ‘Pitagora’

“DIVERSITÀ CULTURALI E MUTAMENTI SOCIALI”

Irina HALE, artista anglo-russa

“UNITI NELLA PACE, NELLA DIVERSITÀ PER LO SVILUPPO DI TUTTI I POPOLI”

Paolo RAUSA, Giornalista, regista, Presidente dell’associazione ‘Orizzonte’

“LA CONVIVIALITÀ DELLE DIFFERENZE. LA CULTURA, BASE COMUNE PER LA COLLABORAZIONE FRA I POPOLI”

Pomeriggio, ore 17:00- 19:00

Dalle ore 17:00 proseguirà il dialogo culturale assieme al giornalista Vittorio POLITO, consigliere e addetto stampa dell'associazione culturale Italo - Ellenica ‘Pitagora’ di Bari, e Nico VENEZIANI, cardiologo con la passione per le tradizioni baresi che ci parleranno di“BARI: CITTÀ ECUMENICA, EUROPEA E MEDITERRANEA, CON TRATTI SOVRAPPOSTI DI MOLTEPLICI CIVILTÀ E CULTURE, APERTA AL DIALOGO COSTANTE PER LO SVILUPPO DELLA PACE” .

A seguire altri illustri relatori quali:

Mimmo MAGISTRO, giornalista, Presidente associazione sportiva ‘Amatori Volley Bari’

“IL DIALOGO E LO SVILUPPO PASSANO ANCHE ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO UNIVERSALE DELLO SPORT, San Nicola pensaci tu!!!Benedici il tuo Stadio e le nostre spiagge”

Kaianik ADAIAN, artista armena

“ARMENIA, CULLA DELLA CIVILTÀ DEL MONDO, STORIA DI UN POPOLO ANTICO, ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE RACCONTATE DA UNA DONNA”

Antonio CALISI, teologo, storico, consigliere dell’associazione ‘Pitagora’

“EDUCARE AL DIALOGO INTERCULTURALE NELLA SCUOLA ITALIANA”

Luigi Antonio FINO, medico dirigente sanitario ASL, scrittore, saggista

“SAN NICOLA E LA GEOPOLITICA DELLA SOLIDARIETÁ”

Simona DOBRESCU, giornalista corrispondente da Bari degli Armeni di Romania.

“LO SVILUPPO DEL DIALOGO ATTRAVERSO L'ASCOLTO E LA CONDIVISIONE”