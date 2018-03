Lo Stato Sociale in concerto all'Eremo Club di Molfetta

Il nuovo concerto de Lo Stato Sociale: se non ci vieni non te lo spieghi. Dopo maratone da due ore, coriandoli, palloni, salti, ritornelli, lacrime e risate per il tour estivo 2018 quello che vi troverete sarà qualcosa di completamente inaspettato. Un viaggio a spasso per il tempo dalle origini della band fino ad "Una vita in vacanza" attraverso i brani irrinunciabili dei loro live e soluzioni da occhiali da sole di notte. Cinque pazzi scatenati che alzeranno ancora una volta l'asticella, per organizzare il limbo collettivo più grande d'Italia.

Prevendite a 15 € + d.d.p.

Ticket ➨ http://bit.ly/prevendite_LOSTATOSOCIALE_Bari

LO STATO SOCIALE Live

"Una vita in vacanza Tour"

14 Luglio - MOLFETTA - BARI | Eremo