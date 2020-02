'Stay clown' di Alessio Di Modica alla libreria Quintiliano di Bari

Venerdì 28 Febbraio alle ore 18.30 QUINTILIANO La Libreria presenta: 'STAY CLOWN, In viaggio alla scoperta dell'essere umano' di Alessio Di Modica

Edizioni La meridiana



''Questo volume più che un manuale è un racconto di viaggio: dalla Sicilia ad Auschwitz, dal Nepal a Taiwan, pagina dopo pagina propone una carrellata di incontri con ragazzi, donne, disabili, superstiti, di persone e dei loro bambini interiori nei quali, la clowneria, che è arte con le sue regole, si è fatta occasione di sperimentazione e processo di cambiamento. Perché questo fa il clown contemporaneo: parlare al bambino che è in noi, per risvegliarlo, farlo emergere e renderlo cittadino attivo. Il naso rosso rompe le barriere e le convenzioni che ci bloccano e ci guida in una danza interiore ed esterna che ci porta a cambiare noi stessi e il mondo.



Queste pagine sono un workshop sperimentato e sperimentabile nel quale il lettore è parte attiva e dove le esperienze programmate o in free clowning scandagliano volti e luoghi, popoli e storie, con parole lucide e spontanee lasciandoci ridere, commuovere e soprattutto immaginare processi in grado di ricordarci che restare umani e imparare a vedere la bellezza è il fine di ogni progetto educativo che ha come obiettivo l’essere cittadini.



Il naso rosso non è solo un pezzo di plastica e il clown non ci distrae dalla realtà ma ce la consegna liberandoci per vederla meglio. Il potere di questo libro sta nella possibilità che il lettore si dà di liberarsi.''





Alessio Di Modica con Alessandro Cobianchi





ALESSIO DI MODICA

Alessio Di Modica è cuntista, attore, clown, regista ed onironauta (viaggiatore dell’onirico). La sua ricerca artistica parte dalla tradizione narrativa siciliana a cui intreccia linguaggi e tecniche teatrali contemporanee. Da anni lavora su uno stile personale e originale di messa in scena e di pedagogia teatrale. Ha pubblicato diversi testi di teatro, narrativa e poesia.