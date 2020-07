A Polignano a Mare Piff - Puglia international film festival

Il PiFF - Puglia international Film Festival che si terrà dal 20 al 26 luglio presso la multi-sala Vignola Cinema Teatro a Polignano a Mare e che sarà possibile anche seguire “On-line” sulla piatta-forma www.morfeodreams.com, avrà come madrina Stefania Casini.



Stefania Casini è giunta al cinema dopo una carriera teatrale ed è stata, diretta da registi quali Pietro Ger-mi, Carlo Vanzina, Bernardo Bertolucci, Marco Ferreri, Peter Greenaway, Pasquale Festa Campanile, Da-rio Argento, Carlo Verdone solo per citarne alcuni. Non dimenticando le sue interpretazioni televisive, sempre diretta da importanti registi quali Andrea Camilleri, Tino Carraro, Mario Landi, Daniele Danza. Si è poi anche dedicata alla Regia con il suo esordio Lontano da dove film del 1983 di cui ha curato anche la scrittura per poi essere anche produttrice.



Il PiFF - Puglia international Film Festival si articolerà con sette giorni di appuntamenti nel corso dei quali si proietteranno i lavori in concorso: 14 lungometraggi di finzione, 19 docufilm e 34 cortometraggi provenienti da: Italia, Albania, Argentina, Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Etiopia, Francia, Germania, Giappone, Haiti, India, Inghilterra, Kossovo, Portogallo, Russia, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan. Dopo ogni proiezione è previsto un dibattito con gli autori, registi, interpreti e operatori del mondo del cinema e personalità del mondo della cultura.

Il Festival prevede proiezioni nelle tre sale del cinema multisala Vignola a Polignano a Mare dalle 17.00 e sino alle 23.30. Sarà anche possibile seguire il Festival sulla piattaforma www.morfeodreams.com.



Il PiFF è anche presentazione di libri con i loro autori; rappresentazioni dedicate alla musica, alla cultura e all'arte in generale; incontri con il pubblico e media locali per presentare gli ospiti; film in concorso e fuori concorso; proiezioni speciali e retrospettive; Master class; Corsi di recitazione e regia della scuola di cinema e teatro della Morfeo Dreams.



