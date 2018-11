Stefania Dipierro e The Paz Community al Teatro AncheCinema in 'Base Terra'

L'8 novembre alle 21 Stefania Dipierro & The Paz Communty in concerto con Base Terra

Pubblicato il 13 ottobre 2018 per l etichetta Egea Incipit e con il sostegno di Intetsuoni e di Puglia Sounds



Stefania Dipierro voce

Mirko Signorile pianoforte –yamaha YFP-70- rhodes -synth

Vince Abbracciante fisarmonica accordeon

Marco Bardoscia basso elettrico- elettronica live

Fabio Accardi batteria

Antonio Oliveti percussioni etniche - percussioni elettroniche

Emanuele Ferrari percussioni mediterranee

Gaetano Partipilo sassofono

Scenografie Misia

Istallazioni neon Daniela Corbascio per S D