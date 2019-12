Al Planetario di Bari lo spettacolo “La Stella di Natale”

Sabato 21 Dicembre ed in replica Domenica 22 Dicembre alle ore 18:30 si apre nel planetario con lo spettacolo dal titolo “La Stella di Natale” e a seguire nella Casa dello Scienziato laboratori didattici per tutta la famiglia. ''Ricercheremo la stella che indicò ai Re Magi la strada e giocheremo con tante attività manipolative natalizie''.

L’attività ha una durata di 2 ore

Ticket € 10,00 per adulti e bambini.

Prenotazione obbligatoria a info@ilplanetariodibari.com infotel 3934356956

Il Planetario di Bari con il patrocinio e contributo del Garante dei diritti del minore propone a gruppi selezionati tra gli enti del terzo settore che si occupano di minori svantaggiati di partecipare gratuitamente all’evento previa prenotazione.