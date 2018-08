'Stelle cadenti tra le note' nel Parco dell'Alta Murgia

Venerdì 10 Agosto alle ore 20:00 presso il Centro Visite Torre dei Guardiani appuntamento per assistere all’affascinante fenomeno delle stelle cadenti chiamate “Perseidi o lacrime di San Lorenzo”. Per questo straordinario evento sarà con noi Angelo Adamo, astronomo presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo, divulgatore scientifico e musicista. L’astronomo realizzerà uno spettacolo tra le stelle nella cornice straordinaria del Parco alternando l’esecuzione di brani musicali suonati con l’armonica alla spiegazione del cielo stellato visibile al momento con l’ausilio di un puntatore laser. La suggestione della musica e l’intensità della narrazione apriranno all’osservazione al telescopio di Marte, Saturno, Giove e tanto altro con i telescopi del Planetario di Bari nell’attesa di scorgere le stelle cadenti tanto attese.

Il centro visite Torre dei Guardiani si trova in Contrada Jazzo Rosso | Agro di Ruvo di Puglia e si raggiunge imboccando SP151 che collega Ruvo di Puglia ad Altamura ed immediatamente lasciandola percorrendo la strada secondaria e seguendo le indicazioni sulla cartellonistica.

Consigliamo di portare delle sedioline da campeggio e di vestirsi con abbigliamento pesante.

La visita è destinata ad un numero limitato di partecipanti, la prenotazione è obbligatoria tramite mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonica al 3934356956.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.