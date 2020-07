Stelle d'estate il 24 luglio a Bari: tornano i Fashion Show in Puglia

Stelle d'estate è il grande evento di moda e spettacolo in programma venerdì 24 luglio in una suggestiva e incantevole atmosfera di una villa di fine '800 a Bari. Dopo mesi difficili, travagliati, tristi e duri per tutti gli italiani, a causa della diffusione della pandemia da Covid-19 che ha messo in ginocchio diversi settori dell'economia, il settore fashion torna protagonista in terra di Bari.



Una rinascita all'insegna dello spettacolo e delle sfilate di moda. Il grande evento è curato e organizzato da Eko' event e dal direttore artistico e fashion creator pugliese Vincenzo Maiorano. La location scelta è situata in una storica, imponente e pittoresca villa di Bari, risalente al 1898 e circondata da ulivi, il Terranobile Metaresort.



Il programma prevede cena spettacolo con fashion show. A seguire Bar Mixology e Dj set con le sonorità per concludere in bellezza Stelle d'estate.



Si accede solo ed esclusivamente con prevendita. Per info/prenotazioni: AldaEKo' 3339548027.