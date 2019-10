Colin Stetson in concerto a Bari per la XXXIV edizione di Time Zones

Assoluto innovatore del circuito della musica contemporanea, Colin Stetson arriva a Bari sabato 26 ottobre per la XXXIV edizione di TIME ZONES , dove si esibirà in una performance live sul palco dell'Anche Cinema. Artista unico nel panorama musicale dei nostri giorni, universalmente riconosciuto per le sue stupefacenti abilità tecniche e compositive, il sassofonista americano è fautore di una sorta di reinvenzione delle possibilità timbriche del suo strumento. Nel corso degli anni ha lavorato fra gli altri con Tom Waits, Arcade Fire, Bon Iver, TV On The Radio, Laurie Anderson, Lou Reed, Bill Laswell, Evan Parker, The Chemical Brothers e molti altri.

Nato e cresciuto ad Ann Arbor (Michigan, Stati Uniti) Stetson ha trascorso un decennio fra San Francisco e Brooklyn affinando il suo formidabile talento come suonatore di corno. I suoi lavori sono stati pubblicati su etichette di culto come la canadese Constellation e la norvegese Rune Grammofon; non solo i suoi album da solista hanno raggiunto vasta eco mediatica, ma l'ovazione della critica internazionale è arrivata anche la sua eccezionale collaborazione con Sarah Neufeld nel disco "Never Were The Way She Was" e con la sua oscura e potente colonna sonora per il film "Hereditary".



In apertura saranno in scena Renato Fiorito e Antonio Raia, quest'ultimo sassofonista, compositore e improvvisatore di Napoli nonché esperto di modalità di scrittura alternative al solo pentagramma. Raia ama i rapporti tra musica e altre arti ma non desidera essere etichettato in un genere specifico, per quanto il suo nome sia ben noto nei circuiti avant-jazz.