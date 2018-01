Steve Gadd, autentica leggenda della batteria, dal vivo con la sua band allo Showville di Bari

Arriva a Bari uno dei più grandi batteristi di tutti i tempi! Il leggendario Steve Gadd si esibirà nel teatro Showville di Bari giovedì 12 aprile accompagnato dalla sua band: Michael Landaualla chitarra, lo storico trombettista di Frank Zappa Walt Fowler, Jimmy Johnson al basso e Kevin Haysa al Pianoforte/ Tastiere. I biglietti sono disponibili sul circuito Bookingshow.it

Steve Gadd è un artista che ha elevato gli standard tecnici contemporanea della batteria, su disco e nelle esibizioni live. Probabilmente non esiste batterista al giorno d’oggi che non sia stato influenzato dallo stile di Steve Gadd, delineato in tracce fondamentali come "Aja"," Fifty Ways to Leave Your Lover" and "Nite Sprite”.

Dopo le sue centinaia collaborazioni con artisti di fama internazione del tenore di Paul McCartney, Eric Clapton, Frank Sinatra, James Taylor, Paul Simon, Ray Charles, Barbra Streisand & Barry Gibb, Peter Gabriel - solo per citarne alcuni - Steve Gadd ha pubblicato nel 2017 l’album "Way Back Home” ottenendo la nomination ai Grammy Awards 2017 come ‘miglior album strumentale’.

La formazione proporrà un repertorio di composizioni in originale e qualche raro standard tra jazz rock, funky, jazz e ritmiche latineggianti, ma con lo stile groove che caratterizza da sempre la celebre batteria di Steve Gadd, con il suo senso del tempo metronomico e la sua battuta ritmica secca e pulita.

STEVE GADD BAND

Giovedì 12 aprile 2018

Multisala Showville, Via Giannini, 9, 70125 Bari BA

Inizio ore 21

PREVENDITA ONLINE e presso tutti i punti vendita del circuito Bookingshow.it

Infoline: 393 9639865