Per la rassegna “Le parole del cinema” la Masterclass di Vittorio Storaro

Prosegue sul canale ufficiale YouTube di Apulia Film Commission (https://www.youtube.com/ apuliafilmcommission) la rassegna “Le parole del cinema”, venerdì 8 maggio, sarà possibile rivedere la Masterclass di Vittorio Storaro, tenuta al Bifest 2018 al teatro Petruzzelli. Vincitore di tre Premi Oscar con i film “Apocalypse Now”, “Reds” e “L’ultimo imperatore”, Vittorio Storaro da sempre ha messo il suo talento al servizio di grandi storie, di film indimenticabili e di registi straordinari come Francis Ford Coppola, Giuliano Montaldo, Warren Beatty, Carlos Saura, Dario Argento, Woody Allen e, soprattutto. Bernardo Bertolucci. È stato, infatti, direttore della fotografia per ben otto film di Bertolucci: “Strategia del ragno”, “Il conformista”, “Ultimo tango a Parigi”, “Novecento”, “La luna”, “L’ultimo imperatore”, “Il tè nel deserto” e “Piccolo Buddha”.

Sono già visibili integralmente online:

Le Parole del Cinema - Bertolucci: https://youtu.be/ DUJoAtSb2OM

Le Parole del Cinema - Sokurov: https://youtu.be/ senG_2Ayork

Le Parole del Cinema - Mangini: https://youtu.be/ RhUV-FH1IKs

Le Parole del Cinema - Scola: https://youtu.be/ JLGF1X_sVAU