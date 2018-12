Al Castello Svevo di Bari la storia di 'Andrea e il Natale rubato'

Non è Natale senza un bello spettacolo di pupazzi. Nova Apulia in collaborazione con I Fattapposta vi invita Domenica 16 Dicembre al Castello Svevo di Bari per scoprire la storia di Andrea, un bambino viziato e capriccioso che la notte di Natale incontra il piccolo Poli, un bimbo povero che non ha nulla se non l'affetto della sua famiglia.

Una fiaba sul Natale per grandi e piccini in un luogo carico di magia.

Spettacolo di narrazione e teatro di figura con pupazzi e baracca e a seguire laboratorio manuale per bambini dai 4 ai 10 anni.