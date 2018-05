A Mola di Bari per la rassegna Primavera e teatro la Storia di Bella del Teatro delle Forche

Prosegue con «Storia di Bella» del Teatro delle Forche di Massafra, in programma giovedì 17 maggio (ore 17.30) al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, la rassegna per l’infanzia «Primavera a teatro» della Compagnia Diaghilev (info e prenotazioni 333.1260425 e 347.1788446).

Lo spettacolo, liberamente ispirato alla storia «La Pena Mano-Mozza» dal «Cunto de li Cunti» di Giambattista Basile, porta la firma alla drammaturgia e alla regia di Giancarlo Luce e vede in scena Giancarlo Luce e Cilla Palazzo con baracca e burattini di Mariella Putignano.

Lo storia racconta del vecchio re di Pietrasecca, rifiutato dalla principessa Bella, che vorrebbe sposare. Così, il sovrano decide di vendicarsi. E dopo averla chiusa in una cassa, la fa gettare in mare. Da questo momento in poi la principessa andrà incontro ad una serie di peripezie e capricci della fortuna, fino a quando con l’aiuto del Burattinaio non riuscirà a cambiare le sorti della sua storia ritrovando l’amore e la felicità.

Dunque, «Storia di Bella» insegna a non cedere all’irragionevolezza delle passioni e a seguire modelli di comportamento positivi che alla lunga finiscono col dare ragione e gioia a chi li attua. E insegna, anche, a non farsi guidare dalle pulsioni portatrici di comportamenti distruttivi ed asociali che non contribuiscono ad un sano sviluppo della personalità. La scelta del teatro dei burattini con la loro immediatezza e semplicità mostra inequivocabilmente il carattere e gli stati d’animo di cui ogni personaggio è portatore, divenendo assai efficace dal punto di vista pedagogico.