Al Planetario lo spettacolo di astronomia 'La Storia dell’Universo'

Sabato 2 Novembre dalle ore 19:00 alle ore 20:30 ritorna lo spettacolo di astronomia dal titolo “La Storia dell’Universo”.

Rivivremo l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti. Osserveremo la luce delle prime stelle e delle galassie più lontane scoprendo la struttura del Cosmo.

La durata dello spettacolo all’interno del planetario è di un’ora circa.

Al termine dello show nel planetario, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, ci sposteremo sul piazzale esterno per osservare al telescopio la Luna.

I bimbi vestiti a maschera saranno i benvenuti !

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

Per i bambini al disotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.

Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956