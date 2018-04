Al Planetario di Bari in scena lo spettacolo "Storia dell'Universo"

Sabato 7 Aprile presso il planetario alle ore 19:00 è in programma lo spettacolo dal titolo “LA STORIA DELL’UNIVERSO”.

Rivivremo l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’ evoluzione dell’universo in un percorso avvincente ed adatto a tutti. Osserveremo la luce delle prime stelle e delle galassie più lontane scoprendo la struttura del Cosmo.



Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956