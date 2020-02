Storie d'artista, una serata dedicata al conduttore Ninni Di Lauro

Venerdì 13 marzo, alle 19:30 nel Teatro della Casa della Cultura Di Cillo di Triggiano, una serata dedicata al conduttore Ninni Di Lauro, scomparso lo scorso gennaio. Il titolo della manifestazione "Storie d'artista: Ninni Di Lauro dal vinile al web", infatti si racconterà dal suo primo vinile uscito nel 1976, passando alla conduzione di vari programmi in onda su reti nazionali e locali, alle ultime apparizioni sul web. Proprio quest'ultime hanno donato a Di Lauro una nuova giovinezza artistica. Intervengono Thomas e Gianfranco Di Lauro figli di Ninni, Michelangelo Rutigliano e Mimmo Loperfido collaboratori dai tempi di Radio Canale100 e Piero Bagnardi ultimo collaboratore artistico di Ninni, grazie a lui l'esordio sul web del personaggio "Latrin Lover". Per Bagnardi Ninni è stato un mentore, in quanto hanno collaborato in diverse cose negli ultimi mesi. Modera la manifestazione il giornalista Giuseppe Traversa.