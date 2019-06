Storie di principesse, è un libro per tutti ma non per bambini.

Le principesse di Francesca Cappello, sono donne normali.Cinque brevi racconti, cinque voci femminili che prendono corpo dal vissuto e dall'esperienza lavorativa di Francesca.

La sua attività professionale con minori in contesti a rischio, sicuramente ha influenzato la sua scrittura.



''Entro ed esco dalle storie, anche per lavoro, lo fai con garbo e delicatezza, lo fai per accompagnare qualcuno per un tratto della sua storia. Poi esci se tutto è andato bene, ma qualcosa di tutti rimane e qualcosa di te rimane a tutti se hai fatto seriamente.

Guardo dentro e trovo storie, alcune mie altre no, vere, inventate o ascoltate, storie di principesse ce ne sono tante...'' (Francesca Cappello)

Venerdì 14 giugno alle ore 18.30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



STORIE DI PRINCIPESSE

Piccole storie di coraggio di Francesca Cappello

Algra Editore



''Quando smisi di mettere le camicette con i colletti

tondi e ricamati, iniziarono i problemi. Per carità,

non fu mica colpa delle camicette ma ricordo quel

periodo come l'inizio del tormento. Scelte sbagliate,

spirito ribelle, contestazioni dentro e fuori casa, forse

epoca sbagliata, forse mio padre.''



Con Francesca CAPPELLO e Rose Mary NICASSIO (voce)







FRANCESCA CAPPELLO

Francesca Cappello (Messina 1980) si laurea in Scienze dell'educazione e consegue un master in criminologia. Svolge la sua attività professionale, con minori in contesti a rischio, prima a Messina, poi a Pavia, a Monza e a Bari dove attualmente vive.

questo è il suo primo libro.





ROSE MARY NICASSIO

Rosemary Nicassio, classe '90, ha conseguito numerosi riconoscimenti letterari (Premio Cesare Pavese, Premio Giovanni Pascoli, tra i più importanti), e prosegue oggi la sua ricerca di autrice, attrice, cantante.