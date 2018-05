Storie di vinile presenta Rimmel di Francesco De gregori e l’anno 1975

Nuovo appuntamento con il vinile: tra musica, parole, libri e arte. Novanta minuti dedicati a un disco, al suo autore, alla storia. L’innovativo progetto ideato da Michele Laricchia con l’ausilio di Vito Prigigallo e Luca Basso, e organizzato dall’amministrazione comunale di Capurso in collaborazione con le associazioni culturali Multiculturita J.S. e Kirikù, si svolgerà a Capurso, presso la biblioteca comunale “D’Addosio”.

Sabato 12 maggio (ore 20) l’appuntamento sarà dedicato al grande cantautore italiano Francesco De Gregori partendo dall’album del 1975 Rimmel. Il piccolo capolavoro della musica autorale italiana sarà il pretesto per parlare del percorso artistico del musicista romano, per ascoltare alcuni altri suoi preziosi lavori, del suo impegno politico. Come sempre, faranno da corollario libri, parole, aneddotica e film del 1975.

Ospiti della serata, saranno: Vito Prigigallo, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno; Mariangela Giordano, esperta in scienze dello spettacolo e della produzione multimediale, che tratterà di libri e film; Michele Laricchia, ideatore del Multiculturita Summer Jazz Festival, vicesindaco del comune di Capurso, Alceste Ayroldi, docente, saggista e critico musicale e Alfonso Boezio, profondo conoscitore della musica di Francesco De Gregori.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Informazioni. Ufficio cultura comune di Capurso: 080.4551124.

Comune di Capurso

in collaborazione con

Multiculturita J.S.

presenta

Storie di vinile

canzoni, parole, libri, arte e persone

in 90 minuti!

Sabato 12 maggio – ore 20

Rimmel – Francesco De Gregori



Alceste Ayroldi

per Multiculturita J.S.