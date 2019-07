Musical, poesia, spirito e sensualità, Modugno racconta le “Storie da Musical”

Musical, poesia, spirito e sensualità. La Città di Modugno racconta venerdì 26 luglio le “Storie da Musical” in una veste nuova e originale con Ilaria De Angelis, Heron Borelli, Francesco Antimiani ed uno straordinario corpo di ballo scelto tra i migliori interpreti della danza dal direttore artistico Gianni Santorsola (RMM Eventi). In scena, nella rinnovata Piazza Pio XII, si esibiranno dalle ore 21 con brani tratti dai più famosi Musical della storia di tutti i tempi opere che avranno per protagonisti le emozioni, le grandi atmosfere e fantastiche musiche.

MODUGNO SI COLORA D'ESTATE dal 28 giugno al 15 settembre, con ben 19 manifestazioni artistiche, teatrali, musicali, racchiuse in un cartellone unico di eventi, organizzate per iniziativa dell'amministrazione Magrone.

STORIE DA MUSICAL è un emozionante percorso storico impreziosito da grandissimi momenti coreografici altamente suggestivi a cura di un prestigioso corpo di ballo, scelto tra i migliori interpreti della danza presenti nel nostro panorama artistico. Un corpo di ballo caratterizzato da grandissimi professionisti provenienti da importanti produzioni nazionali ed internazionali. Gli artisti saranno a contatto ravvicinato col pubblico, senza la barriera del costume di scena: un’occasione unica per scoprire che i drammi e le passioni dei personaggi non vivono solo nella maschera indossata dal cantante, ma abitano nella sua anima. Il cast, di grande prestigio, oltre alla presenza di uno straordinario corpo di ballo, vede la straordinaria partecipazione di artisti di notevole levatura, meravigliose voci già protagoniste di importanti musical.

ILARIA DE ANGELIS

I colori della sua bellissima voce variano dal jazz allo swing, dal blues al soul. Nel 1998 accede all'Accademia della Canzone di San Remo. Nel 1999 vince un concorso per cantanti di pianobar alla “Domenica In” condotta da Amadeus e si classifica al secondo posto del concorso “una voce per la musica”. Successivamente diventa interprete e protagonista di molti dei più famosi musical e opere musicali del panorama internazionale, “Notre Dame de Paris” (di Riccardo Cocciante), “Jekyll & Hyde” (di Wildhorne e Bricusse), “Casanova”e “Amleto dramma musicale” (di Daniele Martini), “Il Libbro della Giungla”, “Il Primo Papa” di Tony Labriola e Stefano Govoni, “Ghost il Musical” (di Glenn Ballard e Dave Stewart), “Dirty Dancing” (di Eleanor Bergstein). Ha cantato inoltre sul palco con Gianna Nannini per il tour di concerti "Pia come la canto io". Da anni è trainer e coach di recitazione per cantanti, ballerini e performer. Attualmente è regista del Musical “Il Libro della Giungla”, in tour su tutto il territorio italiano.

HERON BORELLI

Inizia a recitare all’età di 6 anni. Artista eclettico e completo, studia danza, recitazione e canto. Numerose sono le sue partecipazioni televisive e in teatro: in “Il Grande Campione” con Massimo Ranieri per la regia di G. Patroni Griffi, è anche aiuto regista. È Febo e Gringoire in “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante. Contemporaneamente incide il suo primo CD e crea colonne sonore cinematografiche.

Ha fatto parte del cast del Musical “Il Conte di Montecristo”. Nel 2008 è protagonista in “Othello opera rock”. Nel 2009 è in scena con “Life on stage” e in vari concerti con la Swinger Orchestra. Arriva poi il Musical “Il libro della giungla musical”, nel ruolo di Mowgli, con le musiche di Tony Labriola, Stefano Govoni e la collaborazione del Maestro Vince Tempera. Il 2013 lo vede nel ruolo di Orazio nell’opera “Amleto dramma musicale” prodotto da Pierre Cardin con le musiche di Daniele Martini, e nel ruolo di Gesù nel Musical “Il primo Papa” con la regia di Marco Simeoli. Nel 2015 comincia l’avventura di “The Blues Legend - Il Musical” scritto e diretto da Chiara Noschese dove interpreta il “Duca”. Attualmente, continua la sua tourneé internazionale ed è protagonista di altri importanti progetti di respiro nazionale.

FRANCESCO ANTIMIANI

Musicista, cantante, attore, autore, compositore e regista, spazia dalla musica leggera alla prosa, dalla lirica al musical.

Diplomato in canto e pianoforte col massimo dei voti, ha debuttato col gruppo “Recitar cantando” a Roma nel 1992, dopodiché ha calcato i teatri di tutta Italia, interpretando molti ruoli e venendo premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali.

Ha lavorato con registi del calibro di Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Gianfranco de Bosio, Pierluigi Pizzi, Ugo Chiti, Wayne Fowkes, Gilles Maheu e collaborato con grandi nomi del panorama teatrale e musicale. Contemporaneamente al teatro, ha intrapreso un’intensa attività concertistica come esecutore di musica di ogni genere, dalla popolare alla leggera, dalla musica da camera a quella sacra. Ha registrato tre CD: il primo, “100th Glenn Miller”, nel 2005 con Alltimes Orchestra di Stefano Zavattoni con la quale collabora da oltre quindici anni; il secondo “I got Musical” nel 2008, tratto dal suo tour teatrale; e nel 2013 “Il nostro Concerto” anche questo tratto da un suo tour dedicato ai cantautori italiani. E’ inoltre presente nelle registrazioni originali di “Giulietta & Romeo” di R. Cocciante e “Otello - L’ultimo bacio”. La sua enorme curiosità musicale lo ha portato, negli anni, a specializzarsi nel Musical Theatre, nell’ambito del quale tiene anche conferenze universitarie e corsi sull’interpretazione vocale, e laddove i suoi successi più conosciuti sono senz’altro i ruoli interpretati in “Notre Dame de Paris” e “Giulietta e Romeo” di Riccardo Cocciante. Negli ultimi anni si sta cimentando anche come autore, con titoli come “I got musical”, “Frankenstin!” (ispirato al celebre “Frankenstein Junior” di Mel Brooks), “Personaggi in cerca di..Musical” liberamente tratto da Pirandello, “Marilyn – Segreti di una diva” sulla vita della celebre icona, “El secreto de mi alma”, monologo teatrale dedicato al grande Pedro Almodovar, da lui scritto, diretto e interpretato, “Cenerentola – Tra fiaba e realtà”, “La Bella Addormentata” e “Otello-L’ultimo bacio” (nel quale ha collaborato come autore dei testi ed ha impersonato Iago). Nelle ultime stagioni ha interpretato “Insonnie”, musical noir scritto e diretto da Federica Restani, del quale è direttore musicale e protagonista; “La Lauda di Francesco” di Angelo Branduardi, di cui è protagonista e regista; “Il libro della Giungla”; “Le rose di Valentino” nel ruolo del protagonista. Dal 2003 è titolare di una cattedra di canto moderno all'Istituto Musicale “A. Vivaldi” di Bolzano e dal 2018 collabora con AMTA (American Musical Theatre Academy). Molti suoi allievi lavorano stabilmente nel Musical Theatre in tutta Europa. Nel 2016 ha debuttato al cinema in “Rollercoaster love” diretto da Emanuele Valla, nel quale, oltre che attore, è coautore di due canzoni della colonna sonora. A Natale 2018 è stato invitato a partecipare al prestigioso Concerto di Natale presso l’aula Paolo VI in Vaticano, dove ha collaborato con DeeDee Bridgewater, Raphael Gualazzi e Fabrizio Bosso.

PROGRAMMA di seguito il programma dettagliato delle manifestazioni di “Modugno si colora d'estate” (in grassetto indicate quelle da realizzarsi nei prossimi giorni, sino a metà settembre):

28 giugno – Piazza Garibaldi – h.21-24 - Concerto Rock - Band “ The Good ole boys”;

30 giugno – Piazza E. De Nicola – h.18-22 - Intrattenimento per bambini Associazione Cucciolo e DJ Set in chiusura ;

2 luglio – Piazza Pio XII – h.18-22 Ass. Culturale Teste di Legno e Ass. Culturale I Passeggeri del Tempo – Ludobus e Gran Circo dei Burattini;

5 luglio - Piazza Sedile – h. 17-21 - Giornata della Beneficienza e Onlus – Intrattenimento per bambini Associazione Cucciolo e concerto finale h.21-24 della “Sound Cool Choir”;

7 luglio - Corso Umberto – h. 21-24 - Concerto “Tribute Band U 2” Gruppo musicale Twilight;

11 luglio - Piazza Romita Vescovo – h. 20.30-23 - Compagnia Piccola Ribalta - Rappresentazione teatrale – “Mi Separo”;

19 luglio - Quartiere Cecilia - Piazza Falcone e Borsellino – h. 18-24 -“Manifestazione in ricordo di Paolo Borsellino” – Rappresentazione teatrale della Compagnia Teatro Prisma “Denuncio Tutti – Lea Garofalo”

21 luglio – Piazza Garibaldi – h. 21-24 - Concerto Band Sonoria;

23 luglio - Piazza Romita Vescovo – h.20.30-23 - Rappresentazione teatrale “Tutti al Mare” – Compagnia degli Amici;

25 luglio - Piazza Sedile – h.18-24 - Giornata dell’intermediazione culturale – Concerto (percussioni) – Band Sudjembè;

26 luglio - Piazza Pio XII – h. 20.30-24 - Musical "Storie da musical" con gli artisti: Heron Borelli, Ilaria De Angelis, Francesco Antiniani (protagonisti musical Notredame de Paris)

30 luglio – Quartiere Cecilia – h.18-22 - Intrattenimento per bambini dell’Associazione Culturale Cucciolo;

31 luglio – Piazza Garibaldi – h.20.30-24 - “Amara terra Mia” – omaggio a Domenico Modugno Band UNISONO;

2 agosto – Piscina Preti – h.18-22 - Intrattenimento per bambini Associazione Cucciolo e DJ Set in chiusura;

31 agosto - Piazza Garibaldi – h.20.30-24 - Festival del Cabaret con Marco e Chicco (Zelig e Made in Sud), Toni Bongi (Quelli che il Calcio e Colorado) e Vincenzo Albano (Colorado)

5 settembre – Piazza Romita Vescovo – h.20-24 - Cinema all’aperto, rappresentazione cinematografica (2 proiezioni cinematografiche "Una buona giornata" e "Amici come noi" con ospiti Dante Marmone e Alessandra Sarno);

7 settmbre - Piazza Pio XII – h. 21-24 - Concerto musica anni 80 – Band “Looking Back” ed appuntamento enogastronomico h. 18-24;

12 settembre - Piazza Pio XII – h 20.30-24 - Festival dei talenti – Talent Show “Musica, Canto e Ballo” con spite Beatrice Zoco e giudice Anna Bischi;

15 settembre - Piazza Garibaldi – h.20.30-24 - Concerto bandistico