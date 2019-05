Presentazione del libro "Storie di tenebre. Nella storia di Puglia" all' Archivio di Stato di Bari

Giovedì 6 giugno 2019, alle ore 18.30, nell’auditorium dell’Archivio di Stato di Bari, sarà presentato il libro di Mariano Rizzo Storie di tenebre. Nella storia di Puglia.

Appassionato di storia e tradizioni della sua terra, il giovane autore, che opera da anni nel campo della cultura come archivista, paleografo e restauratore di libri antichi, è al suo esordio letterario con un volume a metà strada fra romanzo gotico, narrazione storica e multiforme romanzo barocco. Il libro, che rappresenta un atto d’amore per la Puglia e il suo patrimonio storico e folklorico, viene presentato nel contesto ideale dell’Archivio di Stato, luogo di custodia di documenti preziosi per l’autore e la sua ricerca.

Dialogherà con l’autore Stefania Mola, scrittrice

Letture di Marileda Maggi, voice over artist

Ingresso libero