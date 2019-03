Allo Stadio San Pio “Quadrangolare della solidarietà” in favore dell’associazione “Strada facendo”

Su iniziativa della UniBA ASD e della Commissione consiliare Culture, si terrà domenica 24 marzo, a partire dalle ore 9.30, presso lo Sly Stadium a San Pio, il “Quadrangolare della solidarietà” in favore di “Strada Facendo” onlus.

“Strada Facendo” è una associazione, nata nel febbraio del 2009, attiva sul territorio nella promozione di iniziative a favore delle famiglie di ragazzi disabili, per offrire loro attività e servizi destinati alla tutela e al miglioramento della qualità della vita..

Questa mattina alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato Giovanni Albergo, presidente dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Bari, Leo Catucci, medico veterinario, Gaetano Bisceglie, area manager Banca Monte dei Paschi di Siena di Bari, Angelo Vacca, ordinario di Medicina interna dell’Universita degli Studi di Bari, Walter Albrizio, presidente di “Strada Facendo” e la giornalista Marina Basile.

Le finalità della manifestazione, che rientra tra le attività condivise tra Comune e UniBA ASD per la realizzazione di eventi solidali, sono state illustrate dal presidente della Commissione Culture Giuseppe Cascella e dal segretario della UniBA ASD Maurizio Scalise.

Nel corso della conferenza stampa Maurizio Scalise ha inoltre consegnato al presidente Cascella il crest UniBa per l’impegno profuso a nome dell’amministrazione comunale in attività congiunte in favore e a sostegno di realtà del territorio che operano nel sociale

Maurizio Scalise ha ricordato la lunga collaborazione tra l’ateneo barese e l’amministrazione comunale nel campo della solidarietà: “Un asse che dura da diversi anni, grazie al quale abbiamo potuto realizzare tante azioni di solidarietà, insieme a numerose associazioni del territorio. Non era facile far dialogare in modo così proficuo due istituzioni tanto complesse. Questo crest che doniamo a Giuseppe Cascella è il nostro ringraziamento a lui e all’intera amministrazione comunale per aver appoggiato e sostenuto Uniba con serietà e continuità in questi anni. Tra l’altro il nostro ateneo, dal punto di vista sociale e culturale, si sta aprendo sempre di più al territorio, e sta moltiplicando i contatti con culture e religioni diverse, come dimostra la sempre maggiore presenza nel nostro ateneo di studenti stranieri”.

Domenica sul terreno di gioco si sfideranno, oltre alla Nazionale Italiana Calcio Medici Veterinari, la squadra mista Uniba ASD - Comune di Bari, la rappresentativa della banca Monte dei Paschi di Siena selezionata dal direttore Francesco Fioretti e la United Sly solidale, squadra nata in seno ad un progetto di Accoglienza solidale, promosso da Aics Bari e patrocinato dal Comune di Bari.