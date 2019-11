“Le Strade di San Nicola”: al Petruzzelli lo spettacolo con Ron, Rocco Papaleo, e tanti artisti nel nome della solidarietà

Torna lunedì 9 dicembre lo spettacolo “Le Strade di San Nicola”, che riunirà tanti artisti di caratura nazionale nel nome della solidarietà. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione, promossa e organizzata dalla omonima federazione di associazioni, si terrà ancora una volta nel teatro Petruzzelli con l’obiettivo di raccogliere fondi per realizzare cinque progetti a sfondo sociale. Sul palco Rocco Papaleo e i cantanti Ron, Tony Esposito, Alan Sorrenti, Peppe Iodice, Claudio Sta, Orchestra Mancina.

Nel corso della serata sarà assegnato il premio “Le Strade di San Nicola” a una personalità che si è distinta per generosità e sostegno ad iniziative di solidarietà.

I biglietti per assistere all’evento sono disponibili presso la caffetteria “Biglietteria”, in largo Adua, tutti i giorni a partire dalle ore 17.30. È possibile acquistarli anche online sul circuito www.vivaticket.it. Info : +39 340 4873006 - +39 335 8076626

Di seguito i sei progetti individuati dalla federazione cui andrà tutto il ricavato:

• IL TEATRINO DELL’AUTOMOBILE

E’ un progetto innovativo, pilota e sperimentale per la promozione della sicurezza stradale. Ha come destinatari i genitori dei bambini a partire dai 3 anni ai 6 anni ed è finalizzato a promuovere in loro l’abitudine ad allacciare le cinture di sicurezza ai bambini (uso del seggiolino). Le metodologie di matrice psicologica interazionista sono sviluppate per intervenire direttamente sui pattern d’azione, per facilitare la modificazione delle abitudini di un gruppo o di una comunità, per facilitare il cambiamento culturale. Il progetto si pone l’obiettivo di favorire la maggior aderenza possibile alla normativa sulla sicurezza dei bambini in viaggio in automobile. Partendo da questo principio pilota tale metodologia potrà applicarsi ad altri ambiti, altre età, in un’ottica di intervento pluriennale, volto a cambiare determinate cattive abitudini.

• DIRITTI IN GIOCO

L’UNICEF da sempre si impegna a promuovere una vita sana – fondata sulla salute fisica, mentale e psicologica – dei bambini e degli adolescenti, grazie a sport, svago e attività ricreative. Lo sport può anche favorire l’integrazione sociale di minori vulnerabili, in particolare dei bambini e ragazzi accolti nelle Comunità Educative. L’idea quindi è quella di contribuire alle spese per le attività sportive scelte dai bambini e dalle bambine ospiti di Casa Jacopa (comunità per minori – Bitonto) a seconda delle loro attitudini e dei loro desiderata. Al contempo si intende acquistare palloni da football e biscotti energetici da destinare alle bambine e ai bambini che vivono nei paesi dove sono attivi i nostri programmi.

• SERVICE SALUTE E SICUREZZA

Il Club Rotary Bari Mediterraneo alla luce dell’incremento esponenziale dell’attività pneumologica presso la popolazione carceraria, ha deciso di donare all’Ambulatorio interno -S.A.I. Servizio di Assistenza Intensiva ed Integrata idonee e specialistiche attrezzature sanitarie al fine di contribuire a garantire una corretta presa in carico dei pazienti detenuti e/o trasferiti allo scopo presso la Casa Circondariale di Bari. Con questo ulteriore apporto del “privato” nel “pubblico” ci si prefigge di aumentare l’efficienza e l’autonomia dell’Assistenza Sanitaria Penitenziaria riducendo le già affollate liste di attesa del S.S.N., ma anche e soprattutto di perseguire l’importante scopo sociale di un notevole risparmio della spesa erariale legata all’affiancamento al paziente/detenuto di scorte armate di Polizia Penitenziaria, liberando le stesse per compiti istituzionali più specifici.

• REPARTO GIOCHI

Grazie alla ormai consolidata collaborazione della nostra Federazione e lo stabilimento Bosch di Bari, quest’anno, in occasione delle festività natalizie, saremo in grado di donare all’ Associazione Abfo (Associazione benefica Fulvio Occhinegro) di Taranto circa 100 giocattoli di vario genere affinché i minori coinvolti possano ricevere le attenzioni e il sorriso di cui necessitano. Attraverso questa iniziativa ci poniamo l’obiettivo di regalare un momento ludico e di svago durante la loro degenza e nel contempo consolidare la “rete” di collaborazioni tra realtà locali attraverso iniziative di solidarietà. Ringraziamo per questo l’assessorato al welfare di Taranto.

• SOCIAL BOX

Con il sostegno e il contributo dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, saranno individuate giovani coppie provenienti da situazioni di disagio che saranno destinatarie di alcune “SOCIAL BOX” che comprendono un weekend e una cena per due persone. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che insieme alle attività istituzionalmente previste per il sostegno alle famiglie disagiate, sia importante ed efficace affiancare anche semplici momenti di svago. Ringraziamo per questo Mapotravel e Komodo.

• #VEDOALQUADRATO #STOPALBULLISMO

Il progetto punta soprattutto ai genitori e agli insegnanti. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per riconoscere figli “bulli” e figli “carnefici”. Senza giudizi o pregiudizi, solo cercando di capire insieme a un pool di esperti come affrontare uno dei problemi più diffusi tra i nostri ragazzi. Tutti i giorni si sente parlare di bulli, bulle e prepotenze ma troppo poco di come i genitori possano intercettare comportamenti anomali da parte dei propri figli.