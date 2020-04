Il Libro Possibile streaming: Benedetta Tobagi racconta Piazza Fontana

Il Libro Possibile non si ferma: in tempo di quarantena, le presentazioni sono in streaming. Sabato 18 aprile, alle 17, in diretta sulla piattaforma Microsoft Teams, Benedetta Tobagi presenterà “Piazza Fontana – Il processo impossibile” (Einaudi). L’autrice parlerà anche di “Come mi batte forte il tuo cuore” (Einaudi), romanzo dedicato al padre ucciso dal terrorismo rosso. Modererà Annarita Briganti, scrittrice e giornalista di Repubblica. Interverranno: maria Morisco, dirigente scolastica dei Licei Cartesio di Triggiano; Giuseppe Nitti, sindaco di Casamassima; Azzurra Acciani, assessora alla cultura del Comune di Casamassima; Rossella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile. Parteciperanno all’incontro gli studenti dei Licei Cartesio di Triggiano.

Nonostante il Coronavirus abbia costretto gli italiani a casa e impedito, tra gli altri, gli incontri culturali, Il Libro Possibile non si è perso d’animo e ha sperimentato nuovi modi per promuovere la lettura e il dibattito creativo con scrittori e intellettuali. Ogni sabato, alle 17, sui canali digital del Libro Possibile, si parla di libri.

Nelle scorse puntate, Annarita Briganti e Giorgia Messa hanno tenuto dirette Instagram su Alda Merini, Frida Kahlo, Le mille e una notte e Siddharta. Partendo dai testi di riferimento, hanno affrontato tematiche universali e le hanno reinterpretate alla luce del particolare momento storico in corso. Hanno interagito con il pubblico connesso, in un dialogo stimolante e utile a superare l’isolamento di queste giornate. Non sono mancati consigli musicali e riferimenti cinematografici in sintonia con gli argomenti trattati di volta in volta.

Sabato, in videoconferenza su Microsoft Teams, ci sarà Benedetta Tobagi, figlia del giornalista Walter Tobagi, assassinato a Milano, il 28 maggio 1980, dalla Brigata XXVIII marzo. Laureata in filosofia, Benedetta è una studiosa della storia dello stragismo, è stata conduttrice radiofonica per la Rai e collabora con la Repubblica.

Al Libro Possibile presenterà “Piazza Fontana – Il processo impossibile” (Einaudi). In questo saggio, l’autrice indaga, con dovizia di particolari e fitta documentazione, uno degli attentati più enigmatici della storia italiana. Punto di partenza il “processo labirinto” svoltosi tra Milano, Roma e Catanzaro e durato quasi vent’anni per poi chiudersi con assoluzioni generalizzate. Una vicenda che ha portato alla luce pesanti implicazioni di uno Stato corrotto, responsabilità di terroristi neri e agenti dei servizi segreti e i fallimenti colpevoli di una giustizia inefficiente. “Se da un lato la tragedia dell’impunità alimenta un profondo sentimento di sfiducia, dall’altro comporta una dolorosa presa di consapevolezza che contribuisce alla maturazione di una coscienza critica in ampi settori del mondo giudiziario e tra i cittadini”.

La Tobagi parlerà anche del romanzo “Come mi batte forte il tuo cuore” (Einaudi), dedicato alla storia di suo padre.

Appuntamento, dunque, sabato 18 aprile, alle 17, sulla piattaforma Microsoft Teams, con Benedetta Tobagi e tutti i sabati, sui canali digital del Libro Possibile, per parlare di libri e scrittori. Per ulteriori informazioni scrivere a g.messa@libropossibile.com.