"Street Food Campagna Amica", prelibatezze pugliesi sul molo San Nicola

Sabato 10 e domenica 11 marzo, sul molo San Nicola, Coldiretti torna in piazza per presentare lo ‘street food’ di Campagna Amica, con l’obiettivo di far conoscere prelibatezze pugliesi e le proprietà tipiche della produzione agroalimentare che hanno permesso alla Puglia di conquistare la leadership in fatto di sicurezza, qualità e sostenibilità alimentare e ambientale.

Pertanto, sarà allestito un vero e proprio Villaggio del gusto di Coldiretti, animato da 18 realtà locali:

· azienda agricola Tafuni Vito Panzerotti, Popizze, Zeppole

· azienda agricola Cifarelli Pietro Zuppa di legumi con crostini

· azienda agricola Liuzzi Giovanni Panini con salsiccia alla brace, salumi

· azienda agrituristica Netti Mariangela Piatti di formaggi e latticini, panini con carne

· azienda agricola Convertino Pietro Spremute di arance, frutta succhi di frutta, olive

· azienda agricola Ginefra Domenico Crudità, ortofrutta

· azienda agricola Tassiello Francesca Vino, Olio

· azienda agricola Susca Spremute di arancia, ortofrutta

· azienda agricola Ioanna Domenico Piatti di salumi e formaggi, Crostone con formaggio fuso

· azienda agricola Olivaro Piatti di salumi e formaggi

· azienda agricola Dimauro Cosimo Miele, caramelle al miele

· azienda agricola Netti Saverio Olio extravergine

· azienda agricola Riotino Mandorle sgusciate, noci, olio extravergine, farine

· azienda agricola Tortora Olio extravergine di oliva

· azienda agricola Palermo Francesca Micro Ortaggi

· Birra del Sud Birra alla Spina

· Marco Pascali Panini con salsiccia e hamburger di angus salentino

· Vivaio Buonasia Chiara Piante.