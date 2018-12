A Bari torna 'Street Workout', passeggiata per le vie della città vecchia e del centro cittadino con cuffie collegate in wireless

A Bari con “Street workout”, l’appuntamento ludico-sportivo aperto a tutti in programma sabato 22 dicembre.

Nel corso della passeggiata per le vie della città vecchia e del centro cittadino i partecipanti indosseranno una cuffia collegata in wireless per seguire le indicazioni degli istruttori in merito agli esercizi ginnici da compiere tutti insieme. Si tratta di un nuovo modo di svolgere attività fisica per mantenersi in forma, bruciare calorie e divertirsi all’aria aperta, utilizzando i marciapiedi, le panchine o le scalinate come veri e propri attrezzi ginnici.

L’appuntamento è sabato 22 dicembre, con raduno alle ore 18 in piazza Massari e partenza alle ore 19. I partecipanti continueranno per il Castello Svevo, entrando nella città vecchia fino alla Basilica di San Nicola, per poi proseguire sul lungomare fino a largo Giannella.

Info: https://www.facebook.com/events/279722666150195/