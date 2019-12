'Street Workout Christmas edition', benessere e cultura per le strade di Bari

Si terrà domenica 22 dicembre, con partenza da largo Giannella, “Street Workout Christmas edition”, l’evento di walking dinamico con stazioni di super fitness che ha l’obiettivo di creare un connubio tra benessere e cultura, trasformando le strade cittadine in una vera e propria palestra a cielo aperto.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, da Claudio Masi, ambassador Street Workout Puglia alla presenza dell’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Fabio Sblendorio, presidente provinciale CNA area metropolitana di Bari e referente per benessere e sanità Puglia, e Luigi Favia, presidente ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Regione Puglia e referente settore disabili.

L’appuntamento per questa edizione, che vede la partecipazione dello special guest e top trainer Roberto Mazzoli, è per domenica 22 dicembre, alle ore 17, in largo Giannella.

Info iscrizioni su https://www.streetworkout.fit/ eventi-bari/