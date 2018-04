Strega comanda colore - leggi e gioca insieme a noi!

Iride è una strega comanda colori, con il delicatissimo incarico di stendere in cielo l'arcobaleno dopo i temporali. Ma se un folletto dispettoso si mette di mezzo? Un racconto, ricco di magia e di divertimento, per capire quali sono i colori primari e come si formano i colori secondari.

Sabato 7 aprile alle ore 11,00

QUINTILIANO La Libreria presenta:



L'Angolo della Caperucita Roja

letture per bambini a cura di Barbara De Palma



STREGA COMANDA COLORE



Età di lettura: da 5 anni



INGRESSO LIBERO

Prenotazione obbligatoria

info: 0805042665

Adatto ai bambini