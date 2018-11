A Palazzo Pesce tornano di scena le note di “Tito – Il cantante piccoletto”

Venerdì 9 novembre a Mola di Bari (BA), nelle sale di Palazzo Pesce (ore 20, ingresso libero) tornano di scena le note di “TITO – Il cantante piccoletto” in uno concerto acustico con la voce di Francesco Spedicato, il M° Eiseo Castrignanò al pianoforte ed Alessandro Gazza alla fisarmonica.

Sarà un percorso tra i brani contenuti nel cd “TITO – Il cantante piccoletto”, uscito lo scorso 14 ottobre, prodotto dall’associazione “ORPHEO per l’alba di domani” con il sostegno di Puglia Sounds Record 2018 (Regione Puglia – Fsc 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro).



Dopo il successo del libro e dello spettacolo, l’atteso disco con le musiche originali: raccoglie diciotto brani e parte dei testi della produzione artistica che ha già portato a teatro oltre 20mila bambini e ragazzi che con entusiasmo hanno rivissuto la storia di TITO SCHIPA cui è dedicata.



Autori di “TITO – IL CANTANTE PICCOLETTO” sono i musicisti leccesi Francesco e Matteo Spedicato. Tre anni fa hanno scritto un libro che racconta con fantasia e brio la vita e i successi dell’usignolo leccese (il primo libro a lui dedicato in versione bilingue, italiano e inglese), da cui è stato poi tratto uno spettacolo musicale (con testi e musiche originali sempre a firma degli Spedicato e del M° Eliseo Castrignanò), che ha contribuito a riaccendere l’attenzione sulla tradizione belcantistica italiana, di cui Schipa è esponente di rilievo.



Il cd, in distribuzione nei migliori store digitali e attraverso i circuiti dell’associazione Orpheo, contiene tutti i brani musicali dello spettacolo, interpretati dall’ORPHEO ENSEMBLE, formazione giovanile diretta da Eliseo Castrignanó e interamente composta da musicisti talenti del territorio pugliese scelti tramite bando e audizioni.



Ingresso libero



Venerdì 9 novembre 2018 h 20.00| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info : 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it