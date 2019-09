Studiare, lavorare, whv e immigrare in canada

Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre, saremo a Bari presso Mullum Business Centre per parlare di studio, immigrazione e lavoro in Canada!



Offriamo la possibilita' di richiedere una consulenza GRATUITA individuale e partecipare ai seminari informativi.



Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente attraverso

Eventbrite: https://wooriabari.eventbrite.ca e mandare un'email

a: italy@woori.ca, per prenotare una consulenza indicando il giorno di preferenza.



I seminari informativi saranno sui seguenti argomenti:



1) Sabato 12 Ottobre dalle 14:00 alle 15:00 - " Working Holiday Visa, un primo passo verso il Canada".



2) Domenica 13 Ottobre dalle 14:00 alle 15:00 - " Immigrare in Canada attraverso lo Studio".