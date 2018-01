Al TeatroTeam di Bari in scena il musical "Saturday Night Fever"

Il musical tratto da una delle pellicole più celebri ed importanti nella storia del cinema, è un omaggio alla disco music ed al glam dominante degli anni ’70. Uno spettacolare juke box musical in cui rivivere i successi disco in voga all’epoca tra cui spiccano le canzoni originali dei Bee gees come Stayin'alive, how deep is your Love, night Fever, you Should Be dancinge tante altre in voga tutt’oggi quali Symphonie no 5, more than a woman e la celeberrima disco inferno.

Sabato 20 Gennaio 2018 ore 21

Domenica 21 Gennaio 2018 ore 18,30



PREZZI

Biglietto Standard:

Poltronissima VIP: € 45

Poltrona: € 38

Galleria: € 33





Biglietto Ridotto (giovani fino a 26 anni):

Poltrona: € 25



Biglietto Bambini (da 4 ai 12 anni):

Poltronissima VIP: € 36,50

Galleria: € 25,50