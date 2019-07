Successo per Serena De Bari che sabato 27 luglio ha aperto il concerto di Roberto Vecchioni al Puglia Outlet Village di Molfetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Grandi consensi dal pubblico per SERENA DE BARI, che sabato 27 luglio ha aperto il concerto del live di ROBERTO VECCHIONI al Puglia Outlet Village di Molfetta -BA-. Per l’occasione la cantante pugliese,voluta fortemente dalla produzione di Milano, ha presentato due brani tratti dal suo ultimo disco,Troppo fragile ed Invadi l'anima,alla chitarra Max Bollettieri, e il nuovo singolo “MARE E BATUCADA”, un inno contro il razzismo. «Attraverso il mio nuovo singolo "Mare e batucada" – dichiara Serena De Bari - voglio far emergere quanto l’unione dei popoli attraverso la musica trasmetta amore, felicità e colori. Siamo tutti uniti nello stesso ritmo, il ritmo del mondo e della fratellanza». Ad accompagnare il brano, prodotto da Luca Venturi, arrangiato da Franco Muggeo e registrato presso il Metropolis Studio di Milano, un videoclip diretto dal regista Marco D’Andragora. Alla fine del video compare la frase "Juntos num só ritmo" che letteralmente vuol dire "Tutti allo stesso ritmo", ovvero lo slogan di Brasile 2014. Poche parole che testimoniano la volontà di remare nella stessa direzione, quasi a passo di samba. Ma ancora di più tutti uniti contro il razzismo, tema caro a Serena. Link Youtube: https://youtu.be/3o7qEzPdIgE