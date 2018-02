A SPAZIOleARTI in scena lo spettacolo



SUD-ORAZIONE

Indagine tragicomica su un meridionale

Teatro dei Borgia



di Fabrizio Sinisi

diretto e interpretato da Gianpiero Borgia



Lo spettacolo ha la forma di una risata e, nel contempo, di una ferita aperta.

Un intellettuale meridionale è costretto a tornare alla sua Terra, dopo aver cercato, per anni, di sublimare, attraverso il teatro, quella che riteneva essere la grettezza della propria appartenenza “etnica”.

Un imprevisto lo costringe a ritrasferirsi in Puglia e il Sud finisce col “riprenderselo”.



“Sud-Orazione” è uno sguardo antropologico sul nostro Mezzogiorno, una favola tragica, un testo comico.

Adotta tutti gli strumenti e i cliché dello spettacolo di varietà, esibisce i propri meccanismi satirici per mettere meglio in luce i nodi oscuri di una parabola artistica, politica e civile.



È uno spettacolo che ha molto di esemplare e di biografico: è l’eterna storia del meridionale che cerca di andar via, di “superare verso l’alto la linea di Roma”, e immancabilmente ricade verso il basso, come nella grande tradizione della commedia antica e moderna.