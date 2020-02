A Sudestival "Centoventi contro novecento" sulla partita di calcio tra Pasolini e Bertolucci e "L'uomo senza gravità" di Bonfanti

Il film “L’uomo senza gravità”, opera prima del regista Marco Bonfanti, sarà presentato al Sudestival venerdì 7 febbraio, alle ore 21.00 al Cinema Vittoria, alla presenza del regista e della produttrice Anna Godano.

Il film, che vede come protagonista Oscar, interpretato da Elio Germano (David di Donatello e Miglior Attore al Festival di Cannes), affiancato da Michela Cescon (David di Donatello e Nastro d’Argento come Miglior Attrice) nel ruolo della mamma, Elena Cotta (Coppa Volpi come Migliore Attrice) che interpreta la nonna, e Silvia D’Amico (Menzione Speciale Premio Biraghi), Agata, l’amore di una vita, racconta la storia di un uomo semplice e puro che vuole essere accettato dal mondo.

Sinossi: Oscar viene alla luce in una notte tempestosa, nell’ospedale di un piccolo paese e da subito si capisce che c’è qualcosa di straordinario in lui: non obbedisce alla legge di gravità. Fluttua in aria, si libra nella stanza più leggero di un palloncino, di fronte allo sguardo incredulo della madre e della nonna. Le due donne fuggono con il neonato e decidono di tenerlo nascosto agli occhi del mondo per molti, molti anni. Solo la piccola Agata conosce il suo segreto. Fino al giorno in cui Oscar decide che tutto il mondo deve conoscere chi è davvero “L’Uomo senza Gravità”...

Come di consueto la proiezione del film in concorso sarà preceduta, alle 20.30, da un cortometraggio della sezione Sudestival in Corto. Il quarto cortometraggio a essere presentato sarà “Fino alla fine” di Giovanni Dota.

Le proiezioni proseguiranno sabato 8 febbraio, ore 18.00, al Teatro Mariella, con Sudestival Doc. L’appuntamento è con l’anteprima per la Puglia di “Centoventi contro novecento” del regista Alessandro Scillitani, il documentario che racconta la storia della domenica calcistica più importante del cinema italiano. Marzo 1975. In una domenica di primavera, sul campo del parco della Cittadella di Parma, si affrontano due singolari squadre di calcio: la rappresentativa della troupe di Salò o le centoventi giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini contro quella di Novecento di Bernardo Bertolucci. Due film che segneranno la storia del cinema italiano e che si stanno girando negli stessi giorni, a pochi chilometri di distanza. Sarà una partita epica, leggendaria nei racconti della gente di cinema che vi partecipò, ma praticamente sconosciuta al pubblico. Il regista Scillitani sarà presente alla proiezione per presentare il documentario e incontrare il pubblico.

A chiudere il programma del fine settimana, domenica 9 febbraio, sempre alle ore 18.00, presso la sala eventi della Biblioteca Rendella, appuntamento con “Gli imprescindibili”, retrospettiva dedicata all’attore recentemente scomparso Carlo Delle Piane che vedrà la proiezione del film “Il monaco di Monza” di Sergio Corbucci.

Sudestival è un progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma.

Realizzato con il sostegno della Città di Monopoli, col patrocinio della Regione Puglia, dell’Apulia Film Commission e dell’UNIBA.

Media Partner: Film Tv, Rivista del Cinematografo; Cinemaitaliano.info; TaxiDrivers; FAX; Canale 7

Sponsor tecnici: Albergo Diffuso Monopoli; PEUGEOT – F.lli Tartarelli di Monopoli; Lucarelli Catering & Events; Ristorante METAE; Trattoria Zi’ Ottavio; Ristorante IL PUNTO CARDINALE - TRATTORIA AL BORGO; Il Guazzetto; Komera; ALBEA Cantina Museo di Alberobello; Santa Teresa Resort.