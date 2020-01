A Monopoli la 21^ edizione di SUDESTIVAL - Il Festival lungo un inverno

Al via il prossimo 10 gennaio SUDESTIVAL - Il Festival lungo un inverno. Quest’anno la manifestazione inaugurerà la sua 21/ma edizione e come di consueto si articolerà nell’arco di 10 weekend, dal 10 gennaio al 13 marzo 2020, nella suggestiva città di Monopoli.

Il festival, organizzato dall’Associazione Sguardi per la direzione artistica di Michele Suma, rappresenta ormai un appuntamento fisso e una vetrina importante per il cinema di qualità italiano e per gli esordi. Opere prime e seconde, documentari, cortometraggi in concorso, di cui molte anteprime regionali e première. E, a fare da cornice, masterclass e incontri dislocati nei diversi luoghi chiave della cultura e della storia cittadina: lo storico Cinema Vittoria, il nuovo Teatro Mariella, il rinato Teatro Auditorium Radar e la Sala Eventi della Biblioteca Rendella.

La due giorni d’apertura, con gli eventi fuori concorso, inizierà venerdì 10 gennaio, ore 21.00, al Teatro Auditorium Radar, con l’Omaggio a Marco Tullio Giordana e ai a vent’anni dall’uscita de “I cento Passi”, pluripremiato film (Miglior Sceneggiatura alla 57^ Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, il David di Donatello e Nastro d’Argento per la miglior sceneggiatura) incentrato sulla vita e la tragica fine di Peppino Impastato. Il regista insieme a Monica Zapelli, sceneggiatrice, introdurranno la proiezione del film e incontreranno il pubblico nella serata inaugurale. Inoltre, già la mattina, a partire dalla celebrazione del venticinquennale di Pasolini, un delitto italiano, Giordana e lo sceneggiatore Stefano Rulli terranno una masterclass rivolta agli studenti liceali, durante la quale parleranno del film, della ricostruzione filologica del caso e del significato di “cinema civile” e memoria collettiva.

Sempre Giordana sarà protagonista la mattina di sabato 11 gennaio, alle ore 11.00 presso la Sala Eventi della Biblioteca Rendella, dell’incontro Dallo schermo alla Pagina. Aperitivo con l’autore: insieme allo scrittore, giornalista d’inchiesta e vice direttore de L’Espresso Lirio Abbate presenterà il romanzo scritto a quattro mani Il rosso e il nero.

La serata di sabato 11 gennaio sarà invece dedicata all’esordio alla regia dell’attore Marco Bocci, che presenterà al Cinema Vittoria, alle 21.00, il film tratto dal suo omonimo romanzo A Tor Bella Monaca non piove mai insieme all’attore Giorgio Colangeli.

Sarà affidata all’attrice e produttrice cinematografica Maria Grazia Cucinotta, Presidente della Giuria Cinema Nazionale del Sudestival, la cerimonia di chiusura del festival, in veste di madrina.

Tra le novità di quest’anno la sezione dedicata ai più piccoli, Sudestival Kids, affidata alla direzione artistica di Marino Guarnieri, che proporrà una selezione delle più recenti e interessanti opere di animazione provenienti dal panorama internazionale. Ogni sabato, alle ore 9.00, presso il Cinema Vittoria.



A Carlo Delle Piane, figura poliedrica e iconica del cinema italiano, scomparso lo scorso agosto, sarà invece dedicata la retrospettiva “Gli imprescindibili”. L’omaggio sarà l’occasione per ripercorrere i suoi molteplici successi al fianco di attori e registi del calibro di Alberto Sordi, Totò, Steno, Vittorio De Sica e naturalmente Pupi Avati. Ogni domenica, alle ore 18.00, presso la Sala Eventi della Biblioteca Rendella.



CONCORSI

Nucleo della manifestazione saranno le consolidate sezioni competitive: il Concorso Lungometraggi, il concorso documentari Sudestival Doc. e il concorso cortometraggi Sudestival in Corto: otto opere cinematografiche per ciascuna sezione, selezionate e rigorosamente accompagnate in sala da autori, registi, attori e sceneggiatori.

Alla sezione Sudestival Doc. sarà dedicato lo spazio del nuovo Teatro Mariella, dove ogni sabato alle 18.00, a partire dal 18 gennaio, saranno presentati i documentari in concorso.

LE GIURIE

A valutare i lungometraggi, i documentari e i cortometraggi in concorso, oltre al pubblico e alla Giuria Giovani, saranno tre giurie composte da professionisti del settore e rappresentanti della cultura: la Giuria Cinema Nazionale che assegnerà il Faro d’Argento della Città di Monopoli, composta da: Maria Grazia Cucinotta (presidente) attrice e produttrice; Franco Dassisti, conduttore de “La rosa purpurea” - Radio24; Cristiana Paternò, critica cinematografica; Viviana Del Bianco, direttrice del N.I.C.E – New Italian Cinema Events; Mario Mazzarotto, produttore; Giancarlo Visitilli, docente, scrittore e giornalista; Roberto Silvestri, critico cinematografico.

La Giuria Sudestival Doc, presieduta da Chiara Valenti Omero, presidente dello ShorTS International Film Festival di Trieste, e composta da Maurizio Nichetti, attore, sceneggiatore, regista e produttore; Michele Sancisi, scrittore, autore e giornalista SKY giuria, che attribuiranno il “Premio Albergo Diffuso”.

La Giuria Corti, costituita da Mauro Gervasini (presidente), direttore editoriale di Film Tv e selezionatore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; Andrea Minuz, docente di Storia del Cinema - Università La Sapienza di Roma; Luca Scivoletto, sceneggiatore e scrittore.

Si aggiunge quest’anno la nuova Giuria del premio “Gianni Lenoci” presieduta da Francesco Conversano e dai docenti del Conservatorio Nino Rota di Monopoli, che assegnerà il riconoscimento dedicato al musicista e compositore monopolitano scomparso quest’anno, alla migliore colonna sonora dei film in concorso.

LEZIONI DI CINEMA

Non mancherà, inoltre, l’importante spazio dedicato alla formazione del pubblico più giovane con la Giuria Giovani, composta da 700 giovani, e gli appuntamenti con le “Lezioni di Cinema”, rivolte agli studenti delle scuole superiori del territorio, che saranno coinvolti in masterclass e proiezioni guidate da personalità impegnate nella realizzazione del film.

GEMELLAGGI

Confermati anche i gemellaggi con tre importanti manifestazioni cinematografiche internazionali: il N.I.C.E - New Italian Cinema Events di Firenze dedicato alla promozione del cinema italiano all’estero, lo ShorTS International Film Festival di Trieste e il festival armeno Golden Apricot International Film Festival di Yerevan. Per l’occasione, giovedì 12 marzo presso l’AncheCinema di Bari, Sudestival dedicherà una giornata al gemellaggio Italia-Armenia, con l’intento di creare un ponte tra le due cinematografie e un momento di riflessione e approfondimento tra memoria e presente.



Premi

• PREMIO FARO D’ARGENTO DELLA CITTA’ DI MONOPOLI: il Faro d’Argento dell’artista Paolo Cataldi al miglior film, consegnato dal Sindaco di Monopoli e indicato dalla GIURIA CINEMA NAZIONALE del SUDESTIVAL.

• PREMIO DEL PUBBLICO “SGUARDI”: premio in denaro attribuito dalla GIURIA del PUBBLICO al miglior film in concorso.

• PREMIO GIURIA GIOVANI “Santa Teresa Resort”: una settimana di vacanza estiva presso la prestigiosa struttura di Monopoli al miglior film, conferito dalla GIURIA GIOVANI.

• PREMIO DOC “Albergo Diffuso”: un weekend premio al miglior documentario, indicato dalla GIURIA SUDESTIVAL DOC.

• PREMIO SUDESTIVAL in CORTO: targa.

• PREMIO N.I.C.E. CITTA’ DI FIRENZE: proiezione nella Città di Firenze del film vincitore del Faro d’Argento, in occasione del festival N.I.C.E. 2020.

• PREMIO SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: proiezione nella città di Trieste del film vincitore del Faro d’Argento, in occasione del festival ShorTS 2020.

• Premio SUDESTIVAL Kids: TARGA

• Premio "GIANNI LENOCI" alla miglior colonna sonora dei lunghi in concorso.

Sudestival è un progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma.

Realizzato con il sostegno della Città di Monopoli, col patrocinio della Regione Puglia, dell’Apulia Film Commission, dei 100autori e dell’UNIBA.

Media Partner: Film Tv, Rivista del Cinematografo; Cinemaitaliano.info; TaxiDrivers; FAX; Canale 7

Sponsor tecnici: Albergo Diffuso Monopoli; PEUGEOT – F.lli Tartarelli di Monopoli; Lucarelli Catering & Events; Ristorante METAE; Trattoria Zi’ Ottavio; Ristorante IL PUNTO CARDINALE - TRATTORIA AL BORGO; Il Guazzetto; ALBEA Cantina Museo di Alberobello; Santa Teresa Resort