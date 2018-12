Domenica 09 ore 10.30 appuntamento con l’itinerario “Sulle orme di San Nicola”. In occasione della festa di San Nicola, l’associazione PugliArte propone uno speciale itinerario nel centro storico seguendo il passaggio che compirono le reliquie del nostro Santo Patrono.



Costo: 10 euro (comprensivo di ingresso alla chiesa)



Punto d’incontro: Strada San Benedetto c/o Chiesa di San Michele Chiesa di San Michele Arcangelo già Monastero di San Benedetto.



Visita ai resti dell’antico monastero di San Benedetto fondato nel 979.

Arco e chiesa di Sant’Onofrio. Arco e antiche vestigia di una delle prime chiese che ospitarono le ossa di San Nicola dopo il loro arrivo a Bari nel 1087.

Cripta Basilica di San Nicola. Attraverseremo la storia più importante di Bari e sarà la pietra a parlare.



Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono