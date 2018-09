“Summer testing day”: a Torre Quetta e lungomare San Giorgio test e screening hiv gratuiti

Giovedì 6 settembre, si terrà il “Summer testing day”, l’appuntamento dedicato alla prevenzione a cura degli operatori sociali dell’unità di strada “Care for People”, finanziata dal Comune di Bari e gestita dalla cooperativa sociale C.A.P.S.. Grazie alla collaborazione e al supporto medico dell’U.O.C. Igiene del Policlinico di Bari (in particolare del personale medico dell’ambulatorio di counselling e screening HIV Bari diretto da Maria Chironna), sarà possibile sottoporsi, in modo gratuito e anonimo, al test HIV salivare a risposta rapida, tramite cui, gli interessati potranno ricevere informazioni su eventuali infezioni, sulle modalità di trasmissione e sui comportamenti utili a prevenirle. Il controllo sarà, pertanto, accompagnato da colloqui di counselling pre e post test.

Il test è disponibile non solo per chi presenta specifiche patologie o condizioni cliniche o appartiene a gruppi ad alta prevalenza di HIV, ma soprattutto per coloro che hanno rapporti sessuali non protetti. Nella Regione Puglia è proprio questa la categoria di soggetti ad alto rischio, rappresentando il 90% delle nuove diagnosi di infezione. Le key population sono rappresentate anche da sex workers e IDU (trasmissione attraverso uso di droghe iniettabili). Per quanto riguarda le fasce d’età con incidenza più elevata (25-29 e 20-24 anni), i dati in Puglia sono in linea con quelli nazionali.

Per effettuare lo screening correttamente, non bisogna bere, fumare e mangiare a partire dai 30 minuti precedenti al controllo: l’esito verrà consegnato 20 minuti dopo la somministrazione. Una diagnosi precoce permette un accesso immediato alle cure: la terapia antiretrovirale infatti, se assunta correttamente, riduce la carica virale e la contagiosità del soggetto, limitando la diffusione del virus e offrendo, al contempo, la possibilità di mantenere una qualità di vita soddisfacente.

Quella in programma domani sarà la quarta giornata dedicata alla prevenzione organizzata, grazie alla collaborazione dei medici dell’ambulatorio di counselling e screening HIV del Policlinico di Bari, dall’unità di strada comunale “Care for People”, che dallo scorso dicembre sosta, durante le ore serali, nei luoghi di aggregazione giovanile al fine di sensibilizzare i più giovani sulla prevenzione e sui problemi causati dalle dipendenze.

L’appuntamento è dalle ore 19 alle 21.30, a Torre Quetta, e dalle ore 21.30 alle ore 24, sul lungomare San Giorgio.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail unitadistrada@coopcaps.it.