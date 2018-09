"Summerteen - Un’estate per ragazzi e ragazze" presenta Mr. Big! CIRCUS CABARET a Capurso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

CAPURSO (Bari) – Riprendono, dopo la pausa estiva, le attività dell'iniziativa Summerteen - Un’estate per ragazzi e ragazze: il primo dei grandi appuntamenti previsti è per martedì 4 settembre alle ore 19.30, presso la Villa Comunale di Capurso, con Mr. Big! CIRCUS CABARET, il coinvolgente incontro con Christian Lisco, artista che unisce giocoleria a comicità. Cabaret circense, equilibrismo, fuoco e clownerie, per una serata adatto a tutta la famiglia, ricca di sarcasmo e autoironia, costruita sulla capacità di improvvisare le gag. Mr. Big! CIRCUS CABARET, infatti, coinvolge tutti con leggerezza, trasportando in un’atmosfera divertente: il protagonista del racconto, con uno strano accento straniero, di ambigua provenienza, incanta grandi e piccoli alternando scenette esilaranti a momenti di tecnica circense. L’appuntamento gratuito fa parte di Summerteen - Un’estate per ragazzi e ragazze, l’iniziativa voluta dal Comune di Capurso e pensata e realizzata dalla cooperativa sociale Progetto Città: per tutta l’estate e oltre, fino al 26 settembre 2018, i giovanissimi tra i 7 e i 15 anni potranno partecipare gratuitamente a 40 eventi tra incontri, laboratori e attività nel pomeriggio in giardini e piazze. Non solo un’occasione per far trascorrere ai ragazzi del tempo di qualità, ma un vero e proprio progetto educativo on the road, con operatori qualificati che daranno loro l'opportunità di sperimentare il senso civico, di liberare le proprie capacità e aspirazioni, accrescere le competenze e scoprire i talenti. Le altre attività della Summerteen si svolgeranno tutti i giorni della settimana eccetto il giovedì e la domenica, dalle ore 18.30 alle 21.30: • Lunedì, mercoledì e venerdì presso Piazza Umberto I • Martedì e sabato presso la Villa Comunale Per conoscere gli appuntamenti giorno per giorno basta seguire la pagina Facebook Summerteen @estateacapurso Info Cooperativa sociale Progetto Città Onlus E-mail: organizzazione@progettocitta.org Telefono: 080.50.23.090