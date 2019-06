Sunset "suite" al p23 di Monopoli

Domenica 9 Giugno parte un nuovo progetto coinvolgente, divertente, intrigante:

The SUNSET SUITE, primo di una serie di appuntamenti con la bellezza ed il piacere.



Musica ricercata e coinvolgente mixando i vari generi del momento( house,hip hop,reggaetton,italiana)...

atmosfera soffusa... target selezionato...

food & drinks di qualita', curati dai professionisti della "mixology" dell'Alchemico.



Partendo da pranzo...sfiorando il tramonto e poi via fino a mezzanotte...potrete godere di una location esclusiva "immersa" direttamente nel mare di Monopoli.



Ingresso gratuito su lista nominativa da comunicare al 3282677160



Possibilita' di riservare lettini da mare e divanetti privee.

INFOLINE 3282677160



P23 (ex Clio)

Via Giuseppe Ungaretti

70043 Monopoli (Italia)