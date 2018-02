Jacopo Fo al Teatro Traetta di Bitonto in "Superman è una pippa"

“La filosofia non la voglio soltanto poco cotta. La voglio ancora viva! Ci rimbesuiscono di bugie. Così poi da grandi riusciamo a credere al telegiornale. Perché non si dice che babbo Natale è cattivo? Come lo definisci uno che porta i regali solo ai bambini ricchi? Per tutta la vita hanno cercato di convincerti che esistono le bombe umanitarie, che le labbra e le tette rifatte sono più belle di quelle naturali e che siamo nati per soffrire. Balle: se fossimo nati per soffrire, le donne invece delle tette, avrebbero due rubinetti. E se fosse vero che tutti i padri amano i figli, quando nevica le strade sarebbero piene di pupazzi di neve. Il mondo è pieno di disastri. È la prova che i leader, i guru e i motivatori hanno fallito. Le persone serie che sanno cosa fare hanno fallito. Forse ti conviene sentire l’opinione di un clown.”

SUPERMAN È UNA PIPPA

di e con JACOPO FO