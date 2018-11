svegliate la musica: I Diamonds live al Panacea

Venerdì 9 novembre non prendere impegni! Beppe de Pasquale e Francesco Calabrese ti faranno godere di un revival musicale come non hai mai sentito con brani italiani ed internazionali eseguiti ed interpretati LIVE!

Perché la musica è emozione... e da Panacea ristròt sa creare serate sorprendenti.

Prenota allo 0808806355