“Swing Battle” una notte dedicata allo scatenante genere musicale anni ‘20 e ‘30 al Demodè

Domenica 22 aprile al Demodè Club di Modugno (Ba) sarà proposta la “Swing battle”, una grande festa a tema swing con esibizioni musicali, performance di ballo, postazioni vintage e mercatini, all’insegna della cultura americana anni ‘20 e ’30 e del Lindyhop”, un ballo afroamericano nato ad Harlem, a New York.

Protagonista di questo appuntamento, il secondo nella stagione del club alle porte della città di Bari, sarà la big band del Pentagramma, composta dagli alunni della scuola di musica, che proporrà dal vivo i più grandi successi della musica swing, genere caratterizzato dal movimento della sezione ritmica e per un tipo di esecuzione delle note con un ritmo "saltellante", accostato spesso a balli frenetici. Dai classici come “In the mood” di Glenn Miller, passando a brani di Sammy Nestico e Count Basie, l’orchestra proporrà il meglio di questo genere musicale.

Anche in questa occasione, che vedrà la collaborazione della Les Flappers di Bari, agenzia specializzata nell’organizzazione di feste a tema, saranno presenti due ballerini Lindyhop, Andrea Martinucci e Francesca Caggiano, maestri professionisti, che offriranno una lezione di prova per chiunque si volesse avvicinare a questo genere danzante. Il club alle porte della città si trasformerà, attraverso allestimenti realizzati appositamente, in una sala da ballo della “Swing Era”, dove già dalle 21:30 saranno proposte varie attività.

Al termine del concerto della big band del Pentagramma, la musica continuerà con le selezioni musicali swing a cura di Dottor Swing.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 21:00