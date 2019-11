Al Teatro Duse in scena lo spettacolo 'Take off - a ciascuno il suo volo' di Silvia Cuccovillo

Il 6 novembre 2019 alle ore 21:00, presso il Teatro Duse di Bari, andrà in scena lo spettacolo “TAKE OFF - a ciascuno il suo volo” con: Silvia Cuccovillo - Lidia Cuccovillo - Anna de palma - Barbara De Palma- Lorena Pasotti.

Regia: Silvia Cuccovillo

Per info e prenotazioni: 080/5046979 – 347/4243370

Sinossi - Marcello, un talentuoso pianista di umili origini affermatosi a livello internazionale, sta per tenere un importante concerto al Metropolitan Opera House di New York. Cinque donne stanno raggiungendo l’aeroporto per prendere l’aereo e presenziare all’evento. Sua moglie Elena, la sua manager Olga, sua cugina Nora, la sua amica pianista Ebe, e infine sua madre, chiamata dalle altre zia Flo’. Ma nel viaggio un imprevisto costringe le donne a sostare nella camera di un motel, dove si scontrano per chi potrà prendere l’aereo e andare da Marcello. Pian piano si renderanno conto però che il loro decollo è già iniziato. Un decollo di catarsi, che le vedrà percorrere un sentiero di consapevolezza dei propri irrisolti, pronte a rinascere per un altrove.