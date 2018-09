Concerti, performance e spettacoli a Ruvo di Puglia con il percussionista indiano Trilok Gurtu e il "Coro di voci bulgare Angelite”

Venerdì 7 settembre prosegue la sezione internazionale del Talos Festival che sino a domenica 9 settembre coinvogerà spazi pubblici, piazze e attrattori culturali di Ruvo di Puglia "città d'arte". Organizzato dal Comune con il sostegno della Regione Puglia e di altri partner pubblici e privati, con la direzione artistica di Pino e Livio Minafra e il progetto coreografico di Giulio De Leo della Compagnia Menhir, il festival, dopo una ricca anteprima, è entrato nel vivo con quattro giornate dense di concerti, produzioni originali, performance, atelier di creazione, workshop, incontri, master class. Dalle 9:30 nella sede di Bembè Arti Performative e Musicali appuntamento con il workshop di Marimba e vibrafono a cura del musicista austriaco Roland Neffe. Dalle 18 (ingresso libero) nel cortile della Pinacoteca d'arte contemporanea, Sakis Papadimitriou, tra i massimi pianisti avanguardisti di jazz europeo, che sperimenta l'improvvisazione e si accosta molto più alla musica contemporanea che al jazz afroamericano, e la cantante Georgia Sylleou presenteranno lo spettacolo Echi onirici dal Mar Egeo, un viaggio nelle antiche radici greche tra suono e tragedia, rivisitato in una cornice avanguardistica. Il duo musicherà inoltre la coreografia Passionale di Giulio De Leo a cura di Compagnia Menhir, realizzata in collaborazione con il Presidio di Riabilitazione Sant'Agostino di Noicattaro, che vedrà in scena dieci coppie di diversamente abili provenienti da tutta la provincia di Bari. Il percorso è dedicato alla fragilità del gesto e delle relazioni umane. Nel corso della giornata prosegue anche l'atelier di creazione curato dalla danzatrice e coreografa finlandeseSanna Myllylahti, docente presso l’University of Arts di Helsinki. Articolato in due fasi (dal 25 al 30 giugno e dal 3 all’8 Settembre), l'atelier ha coinvolto una ventina di danzatori e danzatrici professionisti provenienti dall'Italia e dall'estero che, sabato 8 settembre alle 18 nel Cortile della Pinacoteca, si esibiranno nella coreografia "In The middle" accompagnati dalla musica del contrabbassista Giorgio Vendola. Dalle 20:30(ingresso 8 euro) un doppio concerto imperdibile in Piazzetta Le Monache. In apertura Trilok Gurtu, percussionista indiano dallo straordinario virtuosismo e dalla classe assoluta. Nel corso di tutta la sua quarantennale carriera ha attratto un’impressionante serie di artisti di livello mondiale, rimanendo profondamente radicato nella tradizione indiana e sviluppando uno stile e un suono inconfondibili che da metà anni ‘90 lo rendono dominatore delle classifiche di popolarità tra i percussionisti. La serata, introdotta dal giornalista Fabrizio Versienti, si concluderà conThe Bulgarian Voices “Angelite”, uno dei più rinomati ensemble di "world music". Questo coro si è esibito praticamente ovunque, dalla Piazza Rossa di Mosca, alla cerimonia per la consegna del Premio Nobel per la Pace a Stoccolma, al Vaticano di fronte al Papa.