A Ruvo di Puglia per il Talos Festival tanti ospiti tra cui la Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare di Bari

Martedì 4 settembre prosegue a Ruvo di Puglia il Talos Festival organizzato dal Comune con il sostegno della Regione Puglia e di altri partner pubblici e privati, con la direzione artistica di Pino e Livio Minafra e il progetto coreografico di Giulio De Leo della Compagnia Menhir. Dalle 18 nel cortile della Pinacoteca d'arte contemporanea appuntamento con “Entropia, ciò che vedo mentre suono” con Giuliano Di Cesare (tromba ed effetti) e Luca Lorusso (e-vibes e malletkat). Attraversando due sensi in un solo istante, l’atto creativo si riconduce a prima vista al suono primordiale e al "fiat lux" che ha generato il mondo, quando il suono si fa luce, quindi colore e immagine. L’opera, destinata ad esprimersi solo attraverso il suono, sfida ogni previsione diventando cromia e forma, rompe il muro del suono e diventa materia viva: l’immagine nasce dallo schianto emotivo del colore sulla tela in una apparente casualità, dove la verticalità del messaggio si incontra con l’orizzontalità della materia, simbolicamente nulla è lasciato al caso. In serata dalle 20:30 sul Sagrato della Cattedrale la Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare di Bari diretta da Nicola Cotugno. Costituita nel 1984, è composta da Avieri Musicisti volontari in ferma prefissata e in servizio permanente, opportunamente selezionati tra i migliori diplomati nei Conservatori di musica. Compito primario è quello di partecipare, con l’esecuzione di inni e marce, alle diverse cerimonie d’istituto della Forza Armata. L’alto profilo artistico delle sue esibizioni e la qualità dei programmi proposti hanno posto questo complesso fra i più rappresentativi del panorama delle orchestre di fiati italiane. Il suo repertorio spazia dal genere classico a quello originale per banda, dal leggero alle musiche da film. Consolidata è ormai la collaborazione in progetti di formazione con i Conservatori di Bari e Monopoli. Oltre ad esibirsi nei teatri e nelle piazze più importanti d’Italia, ha al suo attivo esibizioni in Francia, Albania e Romania. La serata ospiterà anche, nelle vie del centro storico e sul sagrato, un estratto in forma di flash mob della coreografia “Passionale” di Giulio De Leo a cura della compagnia Menhir. Nel corso della giornata prosegue anche l'atelier di creazione curato dalla danzatrice e coreografa finlandese Sanna Myllylahti, docente presso l’University of Arts di Helsinki. Articolato in due fasi (dal 25 al 30 giugno e dal 3 all’8 Settembre), l'atelier ha coinvolto una ventina di danzatori e danzatrici professionisti provenienti dall'Italia e dall'estero che, sabato 8 settembre alle 18 nel Cortile della Pinacoteca, si esibiranno nella coreografia "In The middle" accompagnati dalla musica del contrabbassista Giorgio Vendola. Pattern di spostamenti nello spazio trasformano la scena in un grande disegno damascato da cui affiorano nel tempo segni, variazioni e frasi coreografiche che ne complicano la trama. In pieno stile nord-europeo, Sanna Myllylahti ha costruito una partitura coreografica che possa costituire la base comune per il gioco di scomposizioni e variazioni individuali capaci di creare incontri inaspettati ed emozioni indefinite.

Talos Festival 2018 è organizzato dal Comune di Ruvo di Puglia in Ats pubblico/privata con associazione culturale Terra Gialla, compagnia di danza contemporanea Menhir, Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni di Bari e Cooperativa Doc Servizi, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia, con il patrocinio e il sostegno di Camera di Commercio di Bari e Parco Nazionale dell’Alta Murgia in collaborazione con Confcommercio Ascom di Ruvo di Puglia, Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, Proloco di Ruvo di Puglia, Tipografia De Biase, Talos Viaggi, Hotel Pineta, Panificio Cascione, Acqua Orsini, Azienda Agricola Mazzone, Arte e Musica Matera e con il supporto di Itel Telecomunicazioni, Supermercati Dok, Cagnetta ed Eurocoop.