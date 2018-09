A Ruvo di Puglia appuntamento con il Brass Ensamble "Il Cenacolo" e con l’Orchestra MusicaInGioco

Domenica 2 e lunedì 3 settembre prosegue a Ruvo di Puglia il Talos Festival organizzato dal Comune con il sostegno della Regione Puglia e di altri partner pubblici e privati, con la direzione artistica di Pino e Livio Minafra e il progetto coreografico di Giulio De Leo della Compagnia Menhir.



Domenica 2 Settembre si parte alle 18 in Pinacoteca con il Brass Ensemble “Il Cenacolo” diretto da Salvatore Barile. Il gruppo di ottoni è nato nel novembre 2013 come libera associazione di alunni ed ex alunni della Classe di Tromba del Corso ad indirizzo musicale della Scuola Media R. Monterisi di Bisceglie. Dal 22 aprile 2015, con il consenso dei genitori, si è costituito legalmente in Associazione culturale – musicale per continuare sul territorio cittadino l’insegnamento di tromba, trombone e tuba intrapreso dai ragazzi nella scuola e nelle altre istituzioni educative al termine del triennio. Dalle 20:30 sul Sagrato della Cattedrale spazio all’Orchestra MusicaInGioco diretta da Andrea Gargiulo che, ispirata a “El Sistema” fondato in Venezuela da A.J. Abreu e federata con il sistema nazionale di orchestre giovanili, dona lezioni e strumenti musicali a bambini e ragazzi prevalentemente in area disagio socioeconomico/personale o con disturbi dell’apprendimento/diversa abilità. Attualmente, in Puglia, ha dato la possibilità ad oltre 1500 bambini/ragazzi (anche detenuti) di vivere la bellezza della musica. La serata ospiterà anche, nelle vie del centro storico e sul sagrato, un estratto in forma di flash mob della coreografia “Giardini famigliari” di Giulio De Leo a cura della compagnia Menhir.



Lunedì 3 Settembre appuntamento alle 18 in Pinacoteca con “My Mood, Your Mood”, una performance musicale ideata e scritta dal musicista, chitarrista e compositore Aldo D'Introno, nata da un progetto formato nell'ambito dei laboratori didattici e sperimentali promossi da Corato Open Space in collaborazione con Bembè Arti Musicali e Performative di Tommaso Scarimbolo. La performance vedrà protagonista "I Superstiziosi", un ensemble di giovanissimi musicisti affiancati da Rosita Brucoli e Dino Martinelli aka Dyno. Dalle 20:30 sul Sagrato della Cattedrale in scena la Big Band del Conservatorio Piccinni di Bari diretta da Vito Andrea Morra, un organico orchestrale che vanta molti anni di attività, composta esclusivamente da studenti, quasi tutti frequentanti i corsi di Jazz del Conservatorio. In scaletta alcuni grandi classici (da Count Basie a Quincy Jones, da Lalo Schifrin a Henry Mancini) con arrangiamenti dal grande fascino alla scoperta dell’anima più autentica del Jazz e alcuni brani originali e arrangiamenti scritti dal direttore Vito Andrea Morra. Dalle finestre che si affacciano sul Sagrato un piccolo estratto della coreografia Notturni, uno dei quattro laboratori di creazione coreografica a cura di Giulio De Leo e della Compagnia Menhir realizzato in collaborazione con UTE di Ruvo di Puglia.



Da lunedì 3 riprende anche l'atelier di creazione curato dalla danzatrice e coreografa finlandese Sanna Myllylahti, docente presso l’University of Arts di Helsinki. Articolato in due fasi (dal 25 al 30 giugno e dal 3 all’8 Settembre), l'atelier ha coinvolto una ventina di danzatori e danzatrici professionisti provenienti dall'Italia e dall'estero che, sabato 8 settembre alle 18 nel Cortile della Pinacoteca, si esibiranno nella coreografia "In The middle" accompagnati dalla musica del contrabbassista Giorgio Vendola. Pattern di spostamenti nello spazio trasformano la scena in un grande disegno damascato da cui affiorano nel tempo segni, variazioni e frasi coreografiche che ne complicano la trama. In pieno stile nord-europeo, Sanna Myllylahti ha costruito una partitura coreografica che possa costituire la base comune per il gioco di scomposizioni e variazioni individuali capaci di creare incontri inaspettati ed emozioni indefinite.