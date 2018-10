"Tancredi", l'opera lirica musicata da Gioachino Rossini, in scena al Petruzzelli di Bari

Fervono i preparativi per la prima di «Tancredi» al Teatro Petruzzelli, in programma il 19 ottobre alle 20.30.

I biglietti per l'opera di Rossini, con l'allestimento del Rossini Opera Festival di Pesaro, sono disponibili online su www.bookingshow.it e al botteghino in teatro (lunedì-sabato 11-19).



direttore: José Miguel Pérez-Sierra

regia, scene, costumi: Pier Luigi Pizzi

maestro del coro: Fabrizio Cassi

Orchestra e Coro della Fondazione Petruzzelli

Tancredi: Cecilia Molinari

Amenaide: Valentina Farcas

Argirio: Michele Angelini

Orbazzano: Pietro Spagnoli

Isaura: Alessia Nadin

Roggiero: Nozomi Kato

venerdì 19 ottobre/ ore 20.30 [turno A]

sabato 20 ottobre/ ore 18:00 [fuori abbonam.]

domenica 21 ottobre/ ore 18:00[turno C]

martedì 23 ottobre/ ore 20:30[turno B]

mercoledì 24 ottobre/ ore 20.30 [fuori abbonam.]

giovedì 25 ottobre/ ore 19.00[turno D]

Allestimento scenico | Rossini Opera Festival di Pesaro